민형배 "오직 전남광주 미래 놓고 비전과 실력으로 정정당당하게 경쟁"

전남·광주 특별시장 후보 1차 투표 결선 진출

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 5일 김영록 예비후보와의 결선 진출을 확정한 가운데 "더 낮게, 더 치열하게 뛰겠다"고 밝혔다.

민 후보는 이날 입장문을 통해 "압도적인 지지와 성원으로 저를 결선까지 올려주셨다. 무겁게 받겠고 뜨겁게 새기겠다"며 "더 낮게, 더 겸손하게, 오직 시·도민 여러분만 바라보며 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

민형배 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

민 후보는 결선 전략과 관련해 "결선의 길이 아무리 치열해도 상대 후보를 흠집 내거나 깎아내리는 일은 없을 것"이라며 "없는 사실을 꾸며 공격하거나 근거 없이 상처를 내 표를 얻는 비방의 정치로는 가지 않겠다"고 강조했다.

그러면서 "오직 전남·광주 통합의 미래를 놓고 비전과 실력으로 정정당당하게 경쟁하겠다"며 "그것이 저를 믿어주신 분들에 대한 예의이자 호남 정치가 지켜야 할 품격"이라고 밝혔다.

민 후보는 신정훈 후보에 대해서도 위로와 존경의 뜻을 전했다. 그는 "신정훈 후보님께서 경선 내내 보여주신 통합특별시에 대한 깊고도 전문적인 식견, 사회적 약자에 대한 남다른 관심과 애정은 제게도 큰 울림이었다"고 평가했다.

이어 "지역을 보는 따뜻한 시선, 삶의 가장 낮은 곳을 놓치지 않는 정치는 전남·광주에 꼭 필요한 가치"라며 "신정훈 후보님의 문제의식과 비전, 소중한 제안들을 제가 잘 이어받아 통합특별시의 길에 소중히 녹여내겠다"고 약속했다.

민 후보는 "승리의 그날까지 흔들림 없이, 그러나 가장 낮은 자세로 뛰겠다"며 "더 큰 통합, 더 강한 전남·광주로 힘차게 나아가겠다"고 강조했다.

kimsh@newspim.com