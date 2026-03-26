전남광주통합시장 후보 적합도…민형배 25.9%·김영록 25.1%

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 전남광주특별시장 후보 적합도 여론조사에서 민형배·김영록 예비후보가 오차범위 내 초접전을 벌이는 것으로 나타났다.
여론조사 전문기관인 코리아정보리서치는 26일 '차기 전남광주통합특별시장 적합도' 조사 결과를 발표했다. 서울경제TV 의뢰로 지난 23∼24일 광주·전남 거주 만 18세 이상 남·여 1808명(광주 804명, 전남 1004명)을 대상으로 실시했다.
해당 조사에서 후보 적합도는 민형배 25.9%, 김영록 25.1%로 오차범위 내 초경합을 벌였다. 이어 강기정 14.7%, 신정훈 12.6%, 주철현 6.8% 순이었다.
나머지 3.6%는 그외 인물, 6.3%는 특정 인물을 고르지 않았다. '잘 모름' 응답은 5.0%였다.
지역별로 보면 지지 양상은 뚜렷하게 갈렸다.
광주에선 민형배 후보가 30.9%로 앞섰으며 ▲강기정 20.0% ▲김영록 19.8% ▲신정훈 9.7% ▲주철현 2.5% 순서였다.
반면 전남에서는 김영록 후보가 29.1%로 앞선 가운데 ▲민형배(22.1%) ▲신정훈(14.8%) ▲강기정(10.6%) ▲주철현(10.0%) 후보가 뒤를 이었다.
양자 가상대결에서도 민형배 33.6%, 김영록 33.0%로 나타나 초접전 양상을 띠었다.
연령별로 보면 40~60대 민형배 후보 우세, 70대 이상에서는 김영록 후보가 강세를 보였다.
이번 조사는 지난 달 말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준으로 권역·성·연령대별 가중치를 부여(셀가중)해 실시됐다. 표폰 구성과 표집틀은 무선전화 가상번호(100%)를 이용해 자동응답 방식이다.
응답률은 광주(8.7%)·전남(12.7%)이며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.3%포인트다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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