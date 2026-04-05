한준호 "청년에 클라우드 서비스 6만원·생성형 AI 10만원 구독료 지원"

경기 365만 청년 대상 디지털 기본역량 강화

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 한준호 더불어민주당 경기지사 경선후보가 만 19~39세 청년 365만명을 대상으로 클라우드 서비스 구독료 연 6만원과 생성형 AI 구독료 연 10만원을 지원하는 '청년 클라우드 서비스 및 생성형 AI 구독료 지원' 공약을 발표했다.

한 후보는 "이제 데이터와 AI는 선택이 아니라 생존의 조건"이라며 "청년이 비용 때문에 기술에서 밀려나는 구조를 끝내야 한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 한준호 더불어민주당 경기도지사 경선후보가 1일 서울 양천구 SBS 목동 스튜디오에서 열린 더불어민주당 경기도지사 후보자 2차 TV 합동토론회에 참석해 토론준비를 하고 있다. 2026.04.01 photo@newspim.com

이번 공약은 「경기도 청년 지원 조례」 상 만 19세 이상 39세 이하 청년 약 365만명을 대상으로 개인 클라우드 서비스 구독료를 연간 6만원 수준으로 지원하는 것이 핵심이다. 200GB 기준의 저장공간을 안정적으로 활용할 수 있도록 해 취업 준비, 학습, 프로젝트 수행에 필요한 기본 인프라를 국가가 뒷받침하겠다는 구상이다.

또한 생성형 AI 활용 역량 강화를 위해 연간 최대 10만원 한도의 구독료 지원도 함께 추진한다. 이는 울산광역시의 AI 구독 지원 정책과 서울시의 청년수당 활용 사례를 전국 단위로 확장한 모델이다.

한 후보는 "이미 일부 지자체에서 시작된 정책이 청년들의 실질적인 역량 향상으로 이어지고 있다"며 "이제는 지역 격차 없이 전국 청년 누구나 같은 기회를 가져야 한다"고 강조했다.

이어 "클라우드는 저장 공간이 아니라 기회의 공간이고, AI는 도구가 아니라 경쟁력"이라며 "청년의 가능성에 투자하는 것이 곧 국가의 미래에 투자하는 일"이라고 밝혔다.

한 후보는 이번 공약을 통해 디지털 격차 해소, 청년 역량 강화, 창업 및 혁신 촉진, 고용 가능성 향상, 청년 간 협업 활성화 등 다층적 효과를 기대한다고 설명했다.

끝으로 "청년이 준비된 사람이 아니라 준비할 수 있는 사람이 되게 하겠다"며 "디지털 시대의 출발선을 경기도가 책임지겠다"고 말했다.

kimsh@newspim.com