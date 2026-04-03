한준호 예비후보 "경기도 산하 공공기관장 관치 선거 개입...즉각 중단하라"

"조직·지위 동원해 특정 후보 홍보 메시지 유포… 명백한 공직 권한 남용"

"공공기관은 도민의 것, 선거조직 아냐...중단하지 않으면 법적 책임 물을 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도지사 경선 후보인 한준호 의원이 경기도 산하 일부 공공기관장들의 조직적인 선거 개입 의혹을 제기하며 강경 대응을 예고했다.

한준호 경기도지사 예비후보는 3일 자신의 페이스북에 '경기도 기관장들의 관치 선거 개입, 즉각 중단하십시오'라는 제목의 글을 올려, 공직 권한을 이용한 부정 선거 운동을 즉각 멈출 것을 강력히 촉구했다. [사진=한준호 경기도지사 예비후보 선거캠프]

한 후보는 3일 자신의 페이스북에 '경기도 기관장들의 관치 선거 개입, 즉각 중단하십시오'라는 제목의 글을 올려, 공직 권한을 이용한 부정 선거 운동을 즉각 멈출 것을 강력히 촉구했다.

한 후보는 이번 사안을 개인의 의견 표명이 아닌, 조직적 차원의 '관치 선거'로 규정했다. 그는 "경기도 산하 일부 공공기관장들이 조직과 지위를 동원해 선거에 개입하고 있다"며 "특정 후보를 홍보하는 메시지를 조직적·계획적으로 유포하고 있다"고 폭로했다.

이어 "개탄스럽다"는 심경을 밝히며 "이는 공직 권한을 이용한 명백한 관치 선거"라고 날을 세웠다. 공공기관의 인적·물적 자원이 특정 후보의 선거 운동에 사적으로 동원되고 있다는 점을 정조준한 것이다.

한 후보는 공공기관의 중립성을 강조하며 엄중히 경고했다. 그는 "공공기관은 도민의 것이지 특정 후보의 선거조직이 아니다"라고 못 박았다. 기관장들이 도민의 혈세로 운영되는 공공기관을 사조직처럼 활용하는 행태를 멈추라는 취지다.

특히 한 후보는 "지금 당장 중단하라"며 "그렇지 않으면 법적 책임을 끝까지 묻겠다"고 밝혀, 향후 고발 등 법적 조치까지 염두에 두고 있음을 시사했다.

경기지역 정가 관계자는 "한 후보가 구체적인 행태를 지목하며 법적 대응까지 언급한 것은 상당한 증거를 확보했을 가능성이 크다"며 "공정한 경선을 강조해온 민주당 경기도당 차원의 진상 조사나 선관위의 개입 여부가 주목된다"고 분석했다.

1141world@newspim.com