[내일날씨] 전국 흐리고 남부·제주도 비...한낮 29도

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제주·경남 5~30mm 비

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 24일 전국이 대체로 흐리고 남부지방과 제주도에는 비가 내리겠다. 낮에는 30도에 가까운 무더위가 이어지겠다.

23일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 24일 전국은 동해북부해상에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다. 전남해안과 경상권해안과 제주도는 북동쪽으로 이동하는 저기압 영향을 받겠다.

우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

중부지방은 대체로 구름 많겠고, 강원영동과 남부지방은 차차 흐려지겠다.

전남남해안을 시작으로 제주도는 오전부터 비가 내려 밤까지 이어지겠다. 경남은 오전부터, 경북동해안은 저녁부터 비가 내리겠다.

예상 강수량은 제주도와 경남은 5~30mm, 전남남해안과 경북동해안은 5~10mm다.

아침 최저기온은 14~20도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 18도 ▲춘천 15도 ▲강릉 17도 ▲대전 18도 ▲대구 18도 ▲부산 20도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲제주 21도다.

낮 최고기온은 22~29도로 예측된다. ▲서울 29도 ▲인천 24도 ▲춘천 27도 ▲강릉 23도 ▲대전 26도 ▲대구 24도 ▲부산 23도 ▲전주 28도 ▲광주 27도 ▲제주 23도다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'이다. 바다 물결은 남해상에서 0.5~3.5m, 서해와 동해상은 0.5~2.5m로 일겠다.

krawjp@newspim.com