미래에셋증권 탁구단, 장애인 선수에 재능기부

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권 탁구단이 23일 장애인 국가대표와 생활체육인을 대상으로 재능기부 행사를 진행했다
- 10일과 17일 서울 서부재활체육센터와 이천선수촌에서 시범경기·원포인트 레슨·훈련 참여를 했다
- 미래에셋은 탁구단 스포츠 ESG와 희망나눔 공모사업 등으로 아동·장애인 복지 지원을 이어가고 있다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권 탁구단이 장애인 국가대표 선수와 생활체육인을 대상으로 재능기부 행사를 진행했다고 23일 밝혔다.
이번 행사는 지난 10일과 17일 두 차례에 걸쳐 열렸다. 행사 장소는 서울 은평구 서부재활체육센터와 경기 이천 대한장애인체육회 이천선수촌이다.
서부재활체육센터에서는 장애인과 비장애인 약 100명을 대상으로 시범경기, 원포인트 레슨, 선수단 사인회 등이 진행됐다. 대한장애인체육회 이천선수촌에서는 미래에셋증권 탁구단이 2026년 장애인 탁구 국가대표 선수단 훈련에 참여했다.
미래에셋증권은 사회공헌 활동의 하나로 탁구단을 통한 스포츠 분야 환경·사회·지배구조(ESG) 활동을 이어가고 있다. 탁구단 훈련장이 있는 안양시 인근 주민센터와 고객사 탁구 동호회를 방문해 지역사회 주민과 생활체육인을 대상으로 원포인트 레슨 등 프로그램을 진행하고 있다.
이정춘·육선희 미래에셋증권 탁구단 감독은 "함께한 훈련이 장애인 국가대표 선수들에게 도움이 되길 바라고 올해 예정된 국제대회에서 좋은 성과를 거두길 응원한다"며 "탁구단도 스포츠 ESG 활동을 이어가겠다"고 말했다.
미래에셋은 미래에셋박현주재단을 통해 아동·장애인 복지시설 등 사회복지 기관을 대상으로 운영비를 지원하는 '미래에셋 희망나눔' 공모사업을 2022년부터 진행하고 있다. 미래에셋박현주재단은 미래 세대 성장 지원을 중심으로 공익 사업을 운영하고 있다.
dconnect@newspim.com