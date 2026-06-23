김포 의류창고서 대형 화재…'대응 2단계' 발령 진화 총력

AI 핵심 요약beta
- 23일 김포 운양동 의류창고서 대형 화재가 났다.
- 소방당국은 대응 2단계로 격상해 진화에 나섰다.
- 관계자 4명은 대피했고 인명피해는 없었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김포=뉴스핌] 김가현 기자 = 23일 오후 경기 김포시 운양동의 한 의류창고에서 대형 화재가 발생해 소방당국이 경보령을 '대응 2단계'까지 끌어올리고 총력 진화 작업에 나섰다.
소방당국에 따르면 이날 오후 2시 45분경 김포시 운양동에 위치한 한 의류창고에서 "창고에 불이 났다"는 공장 관계자의 119 신고가 접수됐다.
신고를 접수한 소방당국은 오후 2시 46분 즉시 관계기관에 상황을 전파하고 현장으로 출동했다.
소방당국은 현장 도착 후 불길이 거세지며 주변 건물로 연소가 확대될 우려가 커지자 화재 발생 21분 만인 오후 3시 6분쯤 '대응 1단계'를 발령했다.
그러나 의류 창고 특성상 가연성 물질이 많아 불길이 쉽게 잡히지 않고 확산세가 이어지자 소방당국은 오후 3시 26분을 기해 인근 소방서의 인력과 장비까지 모두 동원하는 '대응 2단계'로 경보령을 격상했다.
현재 현장에는 소방 헬기와 화학차 등 장비 43대와 소방대원 108명이 동원되어 진화에 나서고 있다.
화재 직후 창고 내부에 있던 관계자 등 4명이 무사히 자력으로 대피하면서 현재까지 확인된 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.
경찰과 소방당국은 불길을 잡는 대로 정확한 화재 원인과 구체적인 재산 피해 규모를 조사할 방침이다.
beignn@newspim.com