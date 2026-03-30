한준호 경기지사 예비후보 "이재명 2.0, 실행으로 완성"

10개 언론 공동 인터뷰… "안정적 의정 활동 대신 도민 삶 바꾸는 행정가 선택"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도지사 선거에 도전장을 내민 한준호 더불어민주당 의원이 "이재명 경기도가 만든 공정과 기본의 토대 위에 성장과 구조 전환을 완성하는 '이재명 경기도 2.0'을 만들겠다"며 강력한 실행 의지를 피력했다.

'이재명 경기도 2.0'을 만들겠다고 강력한 실행 의지를 피력했다. [사진= 한준호 경기도지사 예비후보 선거캠프]

한 예비후보는 29일 진행된 10개 언론 공동 서면 인터뷰에서 재선 의원이자 당 최고위원이라는 안정적인 자리를 내려놓고 도지사에 도전한 이유에 대해 "경기도는 여전히 서울 중심의 구조에 묶여 있다"며 "이제는 입법이 아닌 행정의 영역에서 도민의 삶을 바꾸는 구조적 전환이 필요한 시점"이라고 밝혔다.

"이제는 입법이 아닌 행정의 영역에서 도민의 삶을 바꾸는 구조적 전환이 필요한 시점"이라고 밝혔다. [사진= 한준호 경기도지사 예비후보 선거캠프]

그는 현 김동연 지사의 도정에 대해 "보편적 복지의 흐름이 선별적 복지로 축소됐고 지역화폐 중심의 순환 경제도 힘이 빠졌다"고 진단하며, 당선 즉시 지역화폐를 중심으로 한 기본경제를 복원하고 문화예술 분야 기본소득으로까지 영역을 확장하겠다는 구상을 내놨다.

특히 한 예비후보는 취임 첫해 도민이 체감할 수 있는 3대 즉시 실행 정책으로 ▲GTX-Ring(순환형 철도) 추진 ▲판교 10개 프로젝트(산업 거점 분산) 가동 ▲도지사 직속 규제합리화위원회 설치를 꼽았다.

"지하 물류망을 결합한 수익 구조를 통해 재원을 조달하고 전 구간 동시 착공을 현실화하겠다"고 차별성을 강조했다. [사진= 한준호 경기도지사 예비후보 선거캠프]

그중 핵심 공약인 'GTX-Ring'에 대해서는 "기존 서울 중심 방사형 구조의 한계를 넘어 경기도 주요 거점을 직접 연결하는 대심도 전용선"이라며 "지하 물류망을 결합한 수익 구조를 통해 재원을 조달하고 전 구간 동시 착공을 현실화하겠다"고 차별성을 강조했다.

이재명 대통령 당선인과의 관계에 대해서는 "이재명 정부와의 긴밀한 협력은 국비 확보 등 정책 추진에 큰 장점"이라면서도 "판단의 최종 기준은 도민이며, 당이나 정부의 방향과 충돌할 경우 데이터와 논리를 바탕으로 도민의 이익을 최우선으로 조율하겠다"고 선을 그었다.

"책상이 아닌 현장에서 문제를 해결해온 경험을 바탕으로 경기도의 변화를 결과로 증명하겠다"고 지지를 호소했다. [사진= 한준호 경기도지사 예비후보 선거캠프]

마지막으로 한 예비후보는 "이재명 대통령과 4년을 가장 가까운 거리에서 함께하며 속도와 실행력을 경험했다"며 "책상이 아닌 현장에서 문제를 해결해온 경험을 바탕으로 경기도의 변화를 결과로 증명하겠다"고 지지를 호소했다.

beignn@newspim.com