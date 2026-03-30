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한준호 경기지사 예비후보 "이재명 2.0, 실행으로 완성"

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10개 언론 공동 인터뷰… "안정적 의정 활동 대신 도민 삶 바꾸는 행정가 선택"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도지사 선거에 도전장을 내민 한준호 더불어민주당 의원이 "이재명 경기도가 만든 공정과 기본의 토대 위에 성장과 구조 전환을 완성하는 '이재명 경기도 2.0'을 만들겠다"며 강력한 실행 의지를 피력했다.

'이재명 경기도 2.0'을 만들겠다고 강력한 실행 의지를 피력했다. [사진= 한준호 경기도지사 예비후보 선거캠프]

한 예비후보는 29일 진행된 10개 언론 공동 서면 인터뷰에서 재선 의원이자 당 최고위원이라는 안정적인 자리를 내려놓고 도지사에 도전한 이유에 대해 "경기도는 여전히 서울 중심의 구조에 묶여 있다"며 "이제는 입법이 아닌 행정의 영역에서 도민의 삶을 바꾸는 구조적 전환이 필요한 시점"이라고 밝혔다.

"이제는 입법이 아닌 행정의 영역에서 도민의 삶을 바꾸는 구조적 전환이 필요한 시점"이라고 밝혔다. [사진= 한준호 경기도지사 예비후보 선거캠프]

그는 현 김동연 지사의 도정에 대해 "보편적 복지의 흐름이 선별적 복지로 축소됐고 지역화폐 중심의 순환 경제도 힘이 빠졌다"고 진단하며, 당선 즉시 지역화폐를 중심으로 한 기본경제를 복원하고 문화예술 분야 기본소득으로까지 영역을 확장하겠다는 구상을 내놨다.

특히 한 예비후보는 취임 첫해 도민이 체감할 수 있는 3대 즉시 실행 정책으로 ▲GTX-Ring(순환형 철도) 추진 ▲판교 10개 프로젝트(산업 거점 분산) 가동 ▲도지사 직속 규제합리화위원회 설치를 꼽았다.

"지하 물류망을 결합한 수익 구조를 통해 재원을 조달하고 전 구간 동시 착공을 현실화하겠다"고 차별성을 강조했다. [사진= 한준호 경기도지사 예비후보 선거캠프]

그중 핵심 공약인 'GTX-Ring'에 대해서는 "기존 서울 중심 방사형 구조의 한계를 넘어 경기도 주요 거점을 직접 연결하는 대심도 전용선"이라며 "지하 물류망을 결합한 수익 구조를 통해 재원을 조달하고 전 구간 동시 착공을 현실화하겠다"고 차별성을 강조했다.

이재명 대통령 당선인과의 관계에 대해서는 "이재명 정부와의 긴밀한 협력은 국비 확보 등 정책 추진에 큰 장점"이라면서도 "판단의 최종 기준은 도민이며, 당이나 정부의 방향과 충돌할 경우 데이터와 논리를 바탕으로 도민의 이익을 최우선으로 조율하겠다"고 선을 그었다.

"책상이 아닌 현장에서 문제를 해결해온 경험을 바탕으로 경기도의 변화를 결과로 증명하겠다"고 지지를 호소했다. [사진= 한준호 경기도지사 예비후보 선거캠프]

마지막으로 한 예비후보는 "이재명 대통령과 4년을 가장 가까운 거리에서 함께하며 속도와 실행력을 경험했다"며 "책상이 아닌 현장에서 문제를 해결해온 경험을 바탕으로 경기도의 변화를 결과로 증명하겠다"고 지지를 호소했다.

beignn@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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