전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.30 (월)
KYD 디데이
전국 경기남부

속보

더보기

한준호, 경기도형 통합돌봄 정책..."돌봄, 개인·가족 부담 아닌 사회적 책임"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"돌봄은 삶을 버티게 하는 문제가 아닌, 삶이 무너지지 않도록 지켜내는 기반"
"도민이 가장 약해지는 순간에 경기도가 책임지는 체계를 만들겠다"
"AI 기반 선제형 돌봄으로 미리 찾아가는 체계로 바꾸고 지역 격차도 줄일 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도지사 경선후보 한준호 국회의원은 30일 광명시립하안노인종합복지관 앞에서 '3차 비전선포 기자회견'을 열고 "돌봄을 개인과 가족의 부담이 아닌 사회의 책임으로 전환하겠다"며 경기도형 통합돌봄 정책을 발표했다.

더불어민주당 경기도지사 경선후보 한준호 국회의원(경기 고양시을)은 30일 광명시립하안노인종합복지관 앞에서 '3차 비전선포 기자회견'을 열고, "돌봄을 개인과 가족의 부담이 아닌 사회의 책임으로 전환하겠다"며 경기도형 통합돌봄 정책을 발표했다. [사진=한준호 경기도지사 경선후보 선거캠프]

한 후보는 이날 "돌봄은 삶을 버티게 하는 문제가 아니라 삶이 무너지지 않도록 지켜내는 기반"이라며 "아이가 아플 때, 부모를 모실 때, 내가 아플 때, 도민이 가장 약해지는 순간에 경기도가 책임지는 체계를 만들겠다"고 밝혔다.

우선 '찾아가는 통합돌봄'으로 구조를 전환하겠다고 강조했다. 한 후보는 "신청 중심 구조로 필요한 분들이 늦게 연결된다"며 "AI 기반 선제형 돌봄으로 미리 찾아가는 체계로 바꾸고 '경기도 돌봄 표준'으로 지역 격차도 줄이겠다"고 말했다.

생활밀착형 돌봄 인프라도 확대한다. 한 후보는 "도민이 원하는 것은 복잡한 제도가 아니라 지금 당장 가까이에서 이용할 수 있는 돌봄"이라며 "아파트 지역 5분 생활권 돌봄센터, 구도심 돌봄사랑방, 농촌 이동형 돌봄 서비스를 통해 생활 속 공백을 채우겠다"고 밝혔다.

더불어민주당 경기도지사 경선후보 한준호 국회의원(경기 고양시을)은 30일 광명시립하안노인종합복지관 앞에서 '3차 비전선포 기자회견'을 열고, "돌봄을 개인과 가족의 부담이 아닌 사회의 책임으로 전환하겠다"며 경기도형 통합돌봄 정책을 발표했다. [사진=한준호 경기도지사 경선후보 선거캠프]

또한 유휴공간을 활용한 돌봄 거점 1000개소 조성과 함께 지하철 역사에서 아이를 맡길 수 있는 '키즈레일 거점형 어린이집'을 도입해 출퇴근 돌봄 부담을 줄이겠다고 설명했다.

간병 부담 완화 대책도 제시했다. 한 후보는 "병보다 간병비가 더 두렵다는 것이 현장의 목소리"라며 "경기도의료원 6개 병원에 '안심간호병실'을 도입해 보호자 없이도 간호 인력이 책임지는 돌봄 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.

특히 치매·중증환자를 우선 대상으로 하고 간호 인력 기준을 강화해 서비스 질을 높이겠다고 했다. 이와 함께 소상공인과 투석환자를 위한 병원동행 서비스도 도입할 계획이다.

더불어민주당 경기도지사 경선후보 한준호 국회의원(경기 고양시을)은 30일 광명시립하안노인종합복지관 앞에서 '3차 비전선포 기자회견'을 열고, "돌봄을 개인과 가족의 부담이 아닌 사회의 책임으로 전환하겠다"며 경기도형 통합돌봄 정책을 발표했다. [사진=한준호 경기도지사 경선후보 선거캠프]

한 후보는 "돌봄은 복지의 일부가 아니라 도민의 존엄과 일상을 지키는 기반"이라며 "신청해야 닿는 돌봄이 아니라 필요할 때 곁에 있는 돌봄, 가족이 버티는 돌봄이 아니라 사회가 함께 책임지는 돌봄으로 바꾸겠다"고 강조했다. 이어 "경기도 대도약은 도민의 삶에서 완성된다"며 "돌봄이 삶을 지키는 경기도, 기본사회가 실현되는 경기도를 반드시 만들겠다"고 덧붙였다.

1141world@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동