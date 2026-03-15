교육부, '데이터로 읽는 우리 교육' 발간…교육통계 '쉬운 이해' 돕는다

격주 연재로 장학금·대입 등 국민 관심 주제 심층 분석

제1호는 대학생 장학금 조명…수치 넘어 정책 의미 해설

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국교육개발원은 '데이터로 읽는 우리 교육'을 발간한다고 15일 밝혔다.

이 자료는 교육 여건, 교육활동, 교육성과 등 각종 교육통계와 공시자료를 주제별로 재구성해 국민이 보다 쉽게 이해할 수 있도록 만든 심층 분석형 콘텐츠다.

교육부 전경. [사진=교육부]

교육부는 그간 다양한 교육 정보를 공개해 왔지만 국민이 개별 자료를 특정 주제의 흐름 속에서 종합적으로 이해하는 데는 한계가 있었다고 자평했다. 이에 따라 단순 정보 제공을 넘어 하나의 교육 이슈를 체계적으로 설명하는 방식의 연재 시리즈를 마련했다.

이번 연재는 연말까지 격주로 발간된다. 신학기에는 장학금과 급식, 방학 기간에는 방과후학교와 기숙사, 대입 시기에는 전공과 취업 등 국민 생활과 밀접한 주제를 시기에 맞춰 순차적으로 다룰 예정이다.

제1호는 신학기를 맞아 대학생 장학금을 주제로 삼았다. 2012년 국가장학금 도입 이후 10여 년간 제도 변화를 되짚고, 대학정보공시 자료를 바탕으로 교내·외 장학금의 변화 추이와 효과를 분석했다. 여기에 실제 대학생이 바라보는 국가장학금의 의미와 향후 과제도 함께 담았다.

'데이터로 읽는 우리 교육'은 교육부 누리집, 교육통계서비스, 교육데이터플랫폼에서 확인할 수 있다. 교육부는 앞으로 교육데이터플랫폼에 그림과 도표 중심의 시각화 자료도 추가해 접근성을 높일 계획이다. 또 교육데이터맵 등 연관 서비스와의 연계를 강화해 국민이 필요한 자료를 보다 편리하게 찾아볼 수 있도록 지원할 방침이다.

최교진 교육부 장관은 "교육통계와 공시는 단순한 숫자가 아니라 국민의 일상과 맞닿아 있는 정보"라며 "누구나 쉽게 접근할 수 있도록 수치에 담긴 의미까지 해석해 교육에 대한 국민의 이해도를 높여 나가겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com