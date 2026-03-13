전주 드론축구 경기 'VAR 도입' 실증…11월까지 진행

드론 실증도시 레저스포츠 분야 선정…국비 1억5000만원 확보

드론축구 경기 공정성 강화…국제 표준 모델 구축 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주에서 시작된 세계 최초 드론축구 경기에 축구와 야구처럼 비디오 판독 시스템(VAR)이 도입된다.

전주시는 국토교통부와 항공안전기술원이 주관하는 '2026년 드론 실증도시 구축사업' 레저스포츠 분야에 최종 선정돼 드론축구 경기의 오심 논란을 줄이기 위한 영상보조심판(VAR) 시스템 도입 실증에 착수한다고 13일 밝혔다.

전주시가 2026년 드론 실증도시 구축사업에 선정됐다[사진=전주시] 2026.03.13 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 드론레저스포츠 종주도시로서 경기 공정성을 높이고 글로벌 표준 모델을 선점하기 위한 것으로, 시는 이날 주관기관과 협약을 체결하고 본격적인 실증에 들어갈 예정이다.

그동안 드론축구는 선수들의 기량 향상과 기체 이동 속도가 빨라지면서 육안 판정의 한계와 오심 논란이 일부 제기돼 왔다.

이에 시는 공모사업을 통해 확보한 국비 1억5000만 원을 투입해 (사)대한드론축구협회와 함께 드론축구 전용 영상보조심판 시스템을 구축할 계획이다.

이번 실증사업은 오는 11월까지 진행되며 영상보조심판 시스템 구축과 세미프로 대회 연계 실증, 경기 운영 표준화와 규정 마련, 영상보조 심판 양성 및 교육 등의 과제가 추진된다.

전주시는 이를 통해 드론축구 경기 판정의 신뢰도를 높이고 전문 스포츠로의 성장 기반을 마련한다는 구상이다.

임숙희 전주시 경제산업국장은 "판정의 객관성과 경기 운영의 공정성을 확보하는 것이 이번 실증의 핵심"이라며 "전주에서 정립된 드론축구 기술 표준이 세계적으로 활용될 수 있도록 사업을 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.

