창원시, '경남도 지방세정 종합평가' 대상…특별조정금 5억 확보

리스·렌트 유치 및 세원 발굴 성과

10억 재정 인센티브 지역 발전 기여

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =경남 창원시는 경남도 주관 '2026년 지방세정 종합평가'에서 대상을 수상하며 도지사 기관표창과 함께 재정 인센티브로 특별조정교부금 5억 원을 확보했다고 밝혔다.

경남 창원시 관계자가 경남도가 실시한 '2026년 지방세정 종합평가'에서 받은 대상을 선보이고 있다.[사진=창원시] 2026.03.13

이번 평가는 도내 18개 시·군을 대상으로 지방세 부과·징수, 체납액 정리, 세무조사, 세외수입 등 5개 분야 19개 항목의 실적을 종합적으로 평가해 지방세정 전반의 성과를 비교한 것이다.

창원시는 리스·렌트 차량 유치를 통한 세입 확충, 기획 세무조사를 통한 세원 발굴, 체납차량 합동단속 등 적극적인 세수 관리로 도내 최고 수준의 세정 행정을 인정받았다. 특히 지방세 징수율 제고와 체납관리 강화 등 안정적 세입 관리체계를 구축한 점이 높은 평가를 받았다.

시는 지난해 '세외수입 운영혁신 우수사례'로 대한민국 지방재정대상 국무총리상을 수상해 인센티브 5억 원을 확보한 데 이어, 이번 평가에서도 대상을 차지하며 총 10억 원의 재정 인센티브를 확보하게 됐다.

확보된 특별조정교부금은 지역 발전과 시민 생활에 직결되는 주요 사업 재원으로 활용될 예정이다.

김종필 기획조정실장은 "이번 수상은 성실한 납세로 함께해 준 시민과 세입 확충을 위해 헌신한 직원들의 노력의 결실"이라며 "앞으로도 세원 발굴과 체납액 정리에 힘써 공정하고 투명한 세정 운영으로 신뢰받는 행정을 구현하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com