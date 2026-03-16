서울시교육청, 서울교육메이트 4기 모집…시민 홍보서포터즈 40명 선발

23일까지 접수…블로그·영상 콘텐츠로 서울교육 홍보

3월부터 11월까지 활동…원고료·멘토링·인센티브 지원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 오는 23일까지 서울교육메이트 4기 지원자를 모집한다고 16일 밝혔다.

모집 인원은 총 40명으로 만 18세 이상 서울시민 가운데 개인 블로그나 사회관계망서비스(SNS)를 운영하고, 영상 제작과 활용 능력을 갖춘 시민이면 지원할 수 있다.

서울교육메이트(홍보 서포터즈) 모집 포스터. [사진=서울시교육청]

서울교육메이트는 시민의 입장에서 서울교육 정책과 정보를 다양한 형식의 콘텐츠로 제작·확산하는 온라인 홍보서포터즈다. 서울시교육청은 이를 통해 교육청과 시민 사이의 소통 접점을 넓히고, 서울교육에 대한 관심과 이해를 높인다는 계획이다.

서울교육메이트는 2023년 20명 규모로 시작했다. 이후 2024~2025년에는 60명으로 확대 운영됐다. 서울시교육청에 따르면 2025년 성과는 조회수·좋아요·댓글 수를 합쳐 90만4171건으로, 2024년 44만4436건보다 211% 증가했다.

올해 4기는 전체 규모를 40명으로 조정하는 대신 영상 중심 흐름을 반영해 미디어크리에이터 비중을 늘렸다. 블로그 기자단은 20명으로 축소하고, 미디어크리에이터는 20명으로 확대했다.

선발된 서울교육메이트 4기는 3월부터 11월까지 9개월간 활동하며 서울교육 정책과 관련한 콘텐츠 제작과 홍보를 맡게 된다. 서울시교육청은 1~3기 선배들과의 소통 자리, 상시 멘토링, 소정의 활동비(원고료), 성과에 따른 차등 인센티브 등을 지원할 예정이다.

참여를 원하는 시민은 서울시교육청 공식 블로그에서 구글폼으로 지원서를 작성해 제출하면 된다. 서류심사 후 합격자는 개별 통보한다. 모집 관련 세부 사항은 서울시교육청 공식 블로그나 운영사무국을 통해 확인할 수 있다.

정근식 서울시교육감은 "서울교육메이트는 지난 3년간 시민과의 적극적인 소통으로 서울교육을 특별하게 만들어 왔다"며 "시민들의 많은 관심과 참여로 특별한 서울교육 이야기를 함께 만들어가길 바란다"고 말했다.

jane94@newspim.com