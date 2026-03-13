"청렴, 최우선 가치"...충남개발공사 청렴추진단 발대식 개최

[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남개발공사는 13일 청렴 문화 확산을 위한 '청렴추진단 발대식'을 개최해 반부패·청렴 실천 의지를 다졌다고 밝혔다.
이번 행사는 공사 내 직원들을 대상으로 반부패·청렴 추진계획을 공유하고 청렴추진단 출범 및 청렴서약서 낭독 등을 통해 청렴 문화 확산 의지를 대내외에 선포하는 시간으로 마련됐다.
특히 올해부터 운영되는 청렴추진단은 고위관리직으로 구성돼 부패 방지 의지 표명과 함께 청렴한 조직문화를 선도하는 핵심 역할을 수행할 예정이다.
김병근 충남개발공사 사장은 "이번 청렴 실천 결의를 시작으로 전 직원이 청렴을 최우선 가치로 삼아 업무에 임해주길 바란다"며 "앞으로도 공정하고 투명한 청렴문화를 정착시켜 도민에게 신뢰받는 공기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.
한편 충남개발공사는 반부패·청렴경영 구현을 위해 ▲청렴마일리지 제도 ▲청렴명예감사관 운영 ▲반부패경영시스템(ISO37001) 인증 등 다양한 정책을 지속적으로 추진하고 있다.
gyun507@newspim.com