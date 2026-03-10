"국대감독이 이끈다"...충남개발공사, 여자핸드볼선수단 창단

[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남개발공사가 국가대표 감독 출신 지도자를 중심으로 한 충남 여자핸드볼선수단을 공식 출범하며 지역 스포츠 저변 확대에 나섰다.
충남개발공사는 10일 공사 대회의실에서 '여자핸드볼선수단 창단식'을 개최했다고 밝혔다.
선수단은 강재원 감독과 김차연 코치를 중심으로 총 7명의 선수로 구성됐다. 강재원 감독은 1988년 서울올림픽 은메달의 주역이자 대한민국 여자핸드볼 국가대표 감독으로 2012년 런던올림픽 4강, 2021년 도쿄올림픽 8강을 이끈 국내 핸드볼계 대표 지도자다. 김차연 코치는 2004년 아테네올림픽 은메달 멤버로 국가대표 선수 경험을 바탕으로 선수 육성에 힘을 보탤 예정이다.
이날 창단식은 선수단 소개를 시작으로 단기 수여, 창단 기념 사인볼 및 선수복 전달, 기념촬영 순으로 진행됐다.
강재원 감독은 "오랜 선수 경험과 국제무대 지도자 경험을 바탕으로 기본과 원칙을 지키고 끝까지 도전하는 강한 팀을 만들겠다"고 포부를 밝혔다.
김병근 충남개발공사 사장은 "충남개발공사는 지역과 함께 성장해 온 공기업으로서 스포츠를 통해 도민과 더욱 가까이 호흡하고 지역사회에 새로운 활력을 불어넣고자 여자핸드볼선수단을 창단하게 됐다"며 "선수들이 안정적인 환경 속에서 운동에 전념할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
충남개발공사는 앞으로 선수단을 16명 규모로 확대해 전국체전과 H리그 등 각종 대회에 출전하고 청소년 선수 육성을 위한 재능 나눔 활동을 통해 지역 스포츠 저변 확대에도 힘쓸 계획이다.
