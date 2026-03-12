"K푸드 먹고 말도 트인다"…스웨덴 세종학당 한국어 열풍

수요 5배 급증에 언어·문화 융합 교육 대응

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 주스웨덴한국문화원이 2026년 봄학기부터 K-생활양식을 접목한 언어·문화 융합형 한국어 교육과정을 본격 운영한다.

K-푸드와 최신 한국 트렌드를 학습 전반에 녹여낸 체험 기반 교육이다. 문화원 세종학당 수강생 수가 개원 초기 대비 약 5배 증가하는 등 K-컬처 열풍에 따른 현지 수요 급증이 교육 방향 전환의 배경이 됐다.

[사진= 주스웨덴한국문화원] 2026.03.12

가장 주목받는 프로그램은 '요리하며 배우는 한국어'다. 첫 수업 주제는 한국 설날 대표 음식인 떡국으로, 수강생들은 명절 문화를 이해하는 동시에 식재료 명칭과 '썰다', '볶다' 등 조리 관련 표현을 자연스럽게 익혔다. 참가자 다니엘는 "요리와 함께 배우니 한국어가 자연스럽게 입에 붙는다"며 "경상도식 떡국에 두부가 들어간다는 사실이 인상적이었다"고 밝혔다.

일반 과정반에서는 최근 한국 MZ세대 사이에서 화제가 된 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)'를 직접 만들며 관련 어휘와 문법을 학습하는 수업이 진행됐다. 수강생 모니카는 "한국 젊은 층이 실제로 쓰는 줄임말을 접할 수 있어 흥미로웠고, 스웨덴에서 이 디저트를 직접 만들어본 것이 특별한 경험이었다"고 말했다.

문화원은 하반기에 한국 드라마·영화·웹툰·전통 설화를 활용한 '스토리텔링 한국어(가칭)' 과정을 신설할 계획이다. 학습자가 한국어로 직접 이야기를 창작하고 발표하는 참여형 수업으로 구성된다. 아울러 스톡홀름 외곽 및 북유럽 지역 학습자의 접근성을 높이기 위해 온라인 강좌도 확대해 북유럽 내 K-컬처 확산 거점 역할을 강화한다는 방침이다.

유지만 문화원장은 "한국어는 이제 단순한 외국어 학습을 넘어 K-컬처 전반을 소비하고 즐기는 핵심적인 매개체"라며 "현지인들이 한국 문화를 더 깊고 다채롭게 누릴 수 있도록 융합형 콘텐츠를 통해 문화강국 대한민국의 매력을 북유럽 전역에 확산해 나가겠다"고 강조했다.

