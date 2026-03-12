"수심 4000m 해저까지 관측"…KIOST, 기후위기 대응 선도

해양기후 예측 연구개발 고도화

국가 기후위기 대응 역량 강화

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국해양과학기술원(KIOST)이 해양기후 예측을 통해 기후위기 대응을 선도하고 있다.

한국해양과학기술원(원장 이희승)은 12일 해양수산부 청사에서 기자간담회를 열고, 해양기후변화 대응 주요 연구성과와 국가 해양기후 감시·예측 역량 고도화를 위한 연구개발 추진계획을 밝혔다.

◆ 기후변화는 현재의 위험…과학적 예측 중요

최근 기후변화가 '미래의 위기'를 넘어 '현재의 위험'으로 현실화되면서 국민 안전과 산업 보호, 재해 대응을 위한 과학적 예측과 선제적 대응의 중요성이 더욱 커지고 있다.

정부도 '기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률', '기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법' 등을 통해 기후위기 대응체계를 강화하고 있으며, 해양 분야의 역할 확대가 요구되고 있다.

이러한 가운데 KIOST는 종합해양연구선 '이사부호'와 '누리호'를 비롯한 연구인프라를 기반으로 전지구 해양관측과 기후 연구를 수행해 왔다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.03.12 dream@newspim.com

특히 지구 에너지와 탄소순환을 모사하는 자체 지구시스템모형(KIOST-ESM)을 개발해 그 결과를 유엔 산하 '기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)' 제6차 기후변화 평가보고서(AR6)에 수록하는 성과를 거뒀다. 이는 우리나라 해양기후 연구역량이 국제적으로 공인받았음을 보여준다.

또한 해양기후예측센터를 설치해 향후 3개월 해양기후 계절전망과 월별 해양기후 지표를 정기적으로 제공(http://www.ocpc.kr)함으로써 해양기후 정보의 대국민 서비스 체계를 구축했다.

◆ 수심 4000m 해저까지 관측망 확충

연구 성과도 국제적으로 주목받고 있다. 북서태평양에서 슈퍼태풍이 연중 강하게 발생하는 원인을 규명한 연구는 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 게재되어 세계적으로 주목받았다.

아울러, 세계적 해양 연구기관인 미국 해양대기청(NOAA)과 협력해 서인도양 열대해역에 대기부터 수심 4000m 해저까지 동시 관측이 가능한 계류관측선(RAMA-K)을 세계 최초로 설치함으로써 해당 해역 전 수층의 연속 관측자료를 확보·공유하는 등 전지구 해양관측망 확충에 기여했다.

이처럼 축적된 장기 관측자료와 연구성과는 해양 기후변화 양상을 정밀하게 진단하고 장기 전망의 신뢰도를 높이는 핵심 기반으로 활용되고 있다. 한반도 기후예측 정확도 향상과 재해 피해 예방 정책 수립에도 기여할 것으로 기대된다.

KIOST는 이러한 성과를 토대로 우리나라 해양기후 감시·예측 역량을 한 단계 더 고도화하고, 기후변화 대응을 위한 핵심 연구개발을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

◆ 태풍·해양 통합 감시·예측 플랫폼 구축

올해부터는 '차세대 해양·극지 환경 및 생태계 기후예측시스템 개발' 연구를 추진하고자 준비중이다.

이를 통해 해양-대기-육상-해빙-생지화학 요소가 결합된 전지구 해양기후 모델과, 한국 주변 해역을 대상으로 한 5km급 고해상도 해양-대기 결합모델을 개발해 우리나라에 최적화된 감시·예측정보를 생산할 예정이다.

중장기적으로는 ▲해양기반 이산화탄소 제거(mCDR) 기술 개발 ▲지능형 대양 관측 및 예측 연구 ▲지능형 해양탄소 추적 시스템 개발 등을 추진할 계획이다.

특히 해양기반 이산화탄소 제거(mCDR) 기술은 해양의 생물학적·화학적 과정을 증진시켜 대기 중 이산화탄소를 제거하는 차세대 기후테크로 평가받고 있다. 2050 탄소중립 실현을 위한 해양과학기술 기반 대응전략의 핵심 분야로 주목받고 있다.

또한 첨단 관측 플랫폼과 수치모형을 활용해 인도양 변동성과 동아시아 극한기후의 연계성을 규명하고, 북서태평양 초급속 태풍에 대응하기 위한 AI-역학 하이브리드 기반 '태풍·해양 통합 감시·정밀예측 플랫폼'을 구축할 예정이다. 이를 통해 전지구 관측망을 확대하고 기후변화에 따른 해양환경 변화를 더욱 정밀하게 예측할 수 있을 것으로 기대된다.

아울러 AI·머신러닝을 활용한 관측-모델-인공지능 융합 기반 '지능형 해양탄소 추적·예측 시스템'을 개발해 한반도 주변 해양의 탄소순환 역할을 정량적으로 규명하고, 국가 탄소중립 정책의 과학적 기반을 강화할 계획이다.

이희승 KIOST 원장은 "KIOST가 해양기후 예측과 대응 분야에서 대한민국을 넘어 세계를 선도하는 연구기관으로 자리매김하겠다"면서 "정확하고 신뢰도 높은 해양기후 정보를 통해 국가 정책과 현장 대응을 실질적으로 지원하고, 기후위기 시대 해양과학기술의 글로벌 기준을 제시하겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com