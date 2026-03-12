대전 동구, 행정 지원 시스템 '헬로우 동구' 도입..."AI 행정 본격화"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 동구는 내부 행정 효율화를 위해 인공지능(AI) 기반 행정 지원 시스템 '헬로우 동구'를 도입한다고 12일 밝혔다.
'헬로우 동구'는 구청 직원들이 행정 업무 전반에 생성형 AI를 활용할 수 있도록 구축된 내부 전용 플랫폼으로 ▲법령 및 판례 분석▲행정자료 요약▲정책 아이디어 발굴 등 행정 특화 업무에 AI를 접목해 업무 효율성과 생산성을 높이는 것이 특징이다.
특히 이번 시스템은 사용량에 따라 비용을 지불하는 종량제 방식이 도입돼 연간 4억 원 가량이 소요되던 기존 월정액 방식 대비 예산 약 95%가 절감됐다. 아울러 국내외 다양한 AI 모델을 업무 성격에 맞게 선택·활용할 수 있도록 해 기술 활용 유연성이 확보되기도 했다.
또 플랫폼에 입력된 정보가 외부 AI 모델 학습에 활용되지 않도록 보안 체계를 구축하고 개인정보 및 민감정보 포함 여부를 감지하는 필터링 기능을 적용하는 등 보안 측면도 철저히 관리된다.
박희조 동구청장은 "헬로우 동구는 AI 기반 행정으로 나아가는 동구의 중요한 출발점이 될 것"이라며 "직원들 업무 역량을 높여 보다 수준 높은 행정 서비스를 제공할 수 있도록 적극 활용해 나가겠다"고 말했다.
한편 동구는 올해 직원 100명을 대상으로 '헬로우 동구' 시범 운영을 진행한 후 만족도와 업무 개선 효과를 분석해 향후 전 직원 확대 적용도 검토할 계획이다.
