박희조 대표 공약 '글로벌 드림캠퍼스' 28일 개관..."시설·안전 철저"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 동구는 오는 28일 개관 예정인 '동구 글로벌 드림캠퍼스' 준비 상황을 확인하기 위해 현장 점검을 진행했다고 10일 밝혔다.
이날 현장점검에 나선 박 청장은 강의실, 글로벌 문화체험실, 요리실, 미디어실 등 주요 시설을 둘러보며 교육프로그램 운영 계획과 시설 운영 준비 상황을 직접 살폈다. 아울러 관계자들에게 개관 전 시설 안전관리와 운영 준비에 만전을 기해 줄 것을 당부했다.
'동구 글로벌 드림캠퍼스'는 원어민과 함께하는 체험형 영어교육과 세계문화 체험 프로그램을 통해 아이들이 자연스럽게 영어를 배우고 글로벌 감각을 키울 수 있도록 조성된 공공형 외국어 교육시설이다.
정규 프로그램 수강생 모집은 오는 16일부터 29일까지 진행된다. 자세한 사항은 동구 글로벌 드림캠퍼스 홈페이지에서 확인하거나 동구 글로벌 드림캠퍼스로 문의하면 된다.
박희조 동구청장은 "동구 글로벌 드림캠퍼스가 동서 교육격차 해소에 기여하고, 아이들이 지역 안에서 세계를 경험하며 글로벌 역량을 키울 수 있는 교육 공간이 되길 기대한다"며 "개관 준비를 철저히 해 구민들이 체감할 수 있는 수준 높은 교육시설로 운영해 나가겠다"고 말했다.
한편 동구는 이달 28일 글로벌 드림캠퍼스에서 개관 기념식과 함께 다채로운 체험행사를 선보일 예정이다.
