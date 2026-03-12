고흥군, 첫 골프장 들어선다…LF와 2800억 민자 유치

체류형 관광기반 확충·일자리 창출 기대

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 군 최초 골프장 조성을 위해 12일 고흥 썬밸리리조트에서 ㈜LF 등과 2800억원 규모의 투자협약을 맺고 골프장·리조트 개발에 나섰다.

군에 따르면 이날 협약식에는 공영민 고흥군수와 김우일 ㈜LF 부회장을 비롯해 유관 기관 관계자 등 15명이 참석해 성공적인 사업 추진과 지역 상생 발전을 위한 협력 의지를 다졌다.

12일 공영민 고흥군수(왼쪽)와 김우일 ㈜LF 부회장(오른쪽)이 '고흥 신규 골프&리조트 조성사업' 투자협약(MOU)을 체결했다 [사진=고흥군] 2026.03.12 chadol999@newspim.com

이번 사업은 과역면 신규리 일원 154만 7637㎡(약 46만평) 부지에 2800억 원을 들여 조성하는 대규모 민간투자 프로젝트다. 사업 시행은 LF의 100% 자회사인 ㈜무극고정이 맡으며 2029년까지 18홀 규모 공공형 대중골프장과 300실 수준 리조트를 단계적으로 건립할 계획이다.

생활문화기업인 ㈜LF는 이번 사업을 통해 체류형 관광기반을 확충하고 지역 일자리 창출에도 기여할 것으로 군은 기대하고 있다.

김우일 부회장은 "약 47만평의 넓은 부지를 활용해 자연 지형과 경관을 최대한 살린 친환경 골프 코스를 설계하겠다"며 "국내 18홀 골프장 평균 면적이 30만평 이하인 점을 감안하면 더 여유 있는 코스 구성과 경쟁력을 확보할 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "프로젝트가 마무리되면 남해안 권역 골프·휴양 거점으로 자리매김하도록 새로운 명소를 만들겠다"고 강조했다.

군은 2022년 사업 입지를 발굴한 뒤 2025년 골프장 기본설계를 마쳤고 올해 1월 토지 매입을 완료했다. 현재 인허가 절차도 마무리 단계로 2028년 상반기 공사를 끝내 2029년 개장을 목표로 하고 있다.

공영민 군수는 "고흥군 최초 골프장 조성과 함께 대규모 민간자본 유치에 성공했다는 점에서 의미가 크다"며 "신속한 행정지원으로 사업이 차질 없이 진행되도록 하고 정례 협의체를 통해 기반시설 정비와 주민 상생 방안도 적극 추진하겠다"고 말했다.

