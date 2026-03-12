주진우 의원, 전재수 출판기념회 돈봉투 의혹 선관위 조사 의뢰

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 주진우 국회의원(해운대갑)은 더불어민주당 전재수 의원의 출판기념회에서 발생한 '고액 돈봉투' 의혹과 관련해 부산시선거관리위원회에 조사를 의뢰했다고 12일 밝혔다.

전재수 돈봉투 출판기념회 선관위 조사의뢰서[사진=주진우 의원실] 2026.03.12

주 의원은 최근 전 의원의 출판기념회 현장에서 책값 2만 원을 훨씬 상회하는 '30만 원 현금 봉투'가 다수 포착된 점을 지적하며, 이는 명백한 정치자금법 위반 소지가 있다고 언급했다.

주 의원은 중앙선관위의 유권해석에 대해 "의례적 축하금이면 정치자금법 위반이 아니고, 정치 활동용이면 부정수수죄 위반이라는 식의 답변은 무책임한 줄타기"라며 "현행 청탁금지법상 국회의원의 경조사비도 5만 원으로 제한되는데, 30만 원이라는 거액이 어떻게 의례적인 수준이 될 수 있느냐"고 강력히 비판했다.

그러면서 "지방선거를 앞둔 시점에 수천 명이 모인 행사에서 이 같은 고액 현금이 오간 것은 정치 활동을 위한 자금 수수임이 명백하다"며 "3000명의 참석자가 10만 원씩만 내도 3억 원에 달하는데, 이를 허용한다면 국회의원 후원금 한도를 1억 5000만 원으로 제한하는 법 취지가 무색해진다"고 말했다.

주 의원은 "오늘 부산선관위에 전재수 의원을 정식으로 조사 의뢰한다"면서 "국민을 기만하는 돈봉투 금품 정치를 반드시 근절하겠다"고 목소리를 높였다.

news2349@newspim.com