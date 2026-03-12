대구시, 국가 '양자클러스터 기획연구' 참여

과기부 공모 선정… DGIST·DIP와 공동연구기관으로 참여

지역 특화산업에 양자기술 접목, 양자 전환(QX) 가속

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구광역시는 과학기술정보통신부가 추진하는 '양자클러스터 기획연구 공동연구기관' 공모에 최종 선정돼 기획연구에 참여한다고 12일 밝혔다.

'양자클러스터 기획연구'는 미래 산업의 게임 체인저로 주목받는 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱 등 양자기술 분야의 산업 생태계를 구축하고, 국가 차원의 양자클러스터 조성 전략을 마련하기 위해 추진되는 핵심 사업이다.

대구시는 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 이번 연구에 대구경북과학기술원(DGIST), 대구디지털혁신진흥원(DIP)과 함께 공동연구기관으로 참여한다. 시는 지역 산업과 연구 인프라를 기반으로 ▲양자기술 산업 육성 전략 수립 ▲클러스터 입지 여건 분석 ▲산·학·연 협력 모델 발굴 등을 수행할 예정이다.

대구시는 국가 '양자클러스터 기획연구'에 참여한다. 2026.03.12

특히 대구시는 지역 특화산업에 양자기술을 접목해 미래산업 경쟁력을 강화하고 성공적인 양자 전환(QX, Quantum Transformation)을 추진할 계획이다. 또한 대학 및 연구기관, 기업들과 협력해 양자기술 연구개발(R&D) 확대와 전문 인력 양성을 위한 전략 수립에 힘쓸 계획이다.

이번 연구 결과는 향후 정부의 양자클러스터 조성 정책과 관련 사업 추진을 위한 기초자료로 활용된다. 대구시는 이를 바탕으로 지역 양자산업 발전 전략을 구체화하고, 향후 '양자클러스터 지정 공모사업'에도 적극 대응할 방침이다.

정의관 대구광역시 미래혁신성장실장은 "양자기술은 차세대 산업을 이끌 핵심기술이자 미래 산업 경쟁력을 좌우할 기술"이라며 "이번 기획연구 참여를 계기로 대구시가 양자기술 산업의 거점으로 성장할 수 있도록 기반 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

