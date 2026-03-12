고창군 '명품수박 자문단' 위촉…고창수박 브랜드 경쟁력 강화

지리적표시 등록 2주년 계기 명품화 추진

재배기술·유통전략 전문가 자문체계 구축

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 지역 대표 농산물인 고창수박의 브랜드 경쟁력 강화를 위해 전문가 자문단을 구성했다.

고창군은 전날 고창군농업기술센터에서 '2026 고창 명품수박 자문단' 위촉식을 열고 자문위원들에게 위촉장을 수여했다고 12일 밝혔다.

고창 명품수박 자문단[사진=고창군]

자문단은 수박 재배기술과 브랜드 마케팅 등 다양한 분야의 내·외부 전문가 5명으로 구성됐다. 이들은 명품수박 생산 농가를 대상으로 현장 컨설팅과 심사, 프리미엄 수박 브랜드화 전략 수립, 유통 확대 방안 마련 등을 지원할 예정이다.

또 생산자 조직화와 관리 체계 구축을 위한 현장 점검과 기술 자문도 수행하며 고창수박 명품화 사업의 핵심 역할을 맡는다.

위촉식 직후 자문단은 농업기술센터에서 첫 자문회의를 열고 명품수박 생산 확대와 품질 경쟁력 강화를 위한 기술적 의견을 교환했다.

한편 고창수박은 2024년 9월 20일 지리적표시 농산물 제116호로 등록됐으며 일정 기준을 충족한 수박은 지난해에 이어 올해도 '지리적표시 고창 명품수박' 브랜드로 판매될 예정이다.

오성동 고창군농업기술센터 소장은 "전문가 자문을 통해 고창수박 명품화 사업을 더욱 체계적으로 추진하겠다"며 "전국 최고 수준의 수박 브랜드 명성을 이어가도록 노력하겠다"고 말했다.

