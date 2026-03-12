단종과 만난 하츄핑…'왕사남' 천만 기념 '왕사핑' 예약 판매

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 글로벌 IP 콘텐츠 기업 ㈜에스에이엠지엔터테인먼트(대표 김수훈)가 영화 '왕과 사는 남자'(제공·배급 ㈜쇼박스, 제작 ㈜온다웍스·㈜비에이엔터테인먼트) 속 캐릭터를 담은 마이핑 스페셜 에디션 '왕과 사는 핑'을 선보인다.

왕사핑은 SAMG엔터 통합 IP 브랜드 '더티니핑(THE TEENIEPING)'의 핵심 라인업인 마이핑에서 선보이는 한정판 에디션이다. 2025년 말 성수동 플래그십 스토어 오픈과 함께 론칭한 마이핑은 캐릭터를 개인 취향에 맞게 재해석하는 콘셉트로 팬층을 넓혀왔다.

[사진=SAMG엔터]

앞서 지난 1월 열린 '왕과 사는 남자' 시사회에서 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 등 주연 배우들이 각자 맡은 배역을 상징하는 왕사핑(흥도핑·홍위핑·명회핑·매화핑)과 함께 등장해 눈길을 끌었다. 공개 직후 SNS와 온라인 커뮤니티에서 출시 요청이 이어졌고, 영화의 여운을 간직할 아이템으로 기대를 모았다.

이번 에디션은 SAMG엔터가 올해 첫 천만 관객을 돌파한 영화를 축하하며 제작했다. 단종 이홍위의 '홍위핑'과 촌장 엄흥도의 '흥도핑' 등 2종 세트로 구성됐다. 홍위핑은 옐로우 베이지 바디에 스웨이드 버니 헤어를 적용하고 하트 곤룡포 블루 에디션과 원유관을 더했다. 흥도핑은 하츄핑 바디를 기반으로 초립과 핑크 콧수염 디테일을 더해 캐릭터의 개성을 살렸다.

사전 예약 판매는 12일 오전 11시부터 3월 22일까지 더티니핑 공식 온라인 스토어에서 단독으로 진행된다. 제품은 5월 말부터 순차적으로 배송될 예정이며, 구매 고객에게는 특별 제작된 왕사핑 포스터가 랜덤으로 증정된다.

SAMG엔터 관계자는 "1200만 관객을 넘어선 영화의 압도적인 흥행 열기 속에서 '왕사핑'을 사랑해 준 팬들의 성원에 응답하고자 이번 에디션을 준비했다."라며, "앞으로도 강력한 팬덤을 가진 콘텐츠 협업을 통해 새로운 IP 확장 모델을 선보이겠다."라고 밝혔다.

​

