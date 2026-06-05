지역난방공사, 신입직원 72명 채용…오는 20일 접수 마감

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20일 11시까지 원서 접수마감

전년 대비 채용 인원 5명 늘려



[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국지역난방공사(사장 하동근)가 올해 신입직원 72명을 채용한다.

한난은 정부의 청년 고용 확대 정책에 부응하고자 전년대비 채용 인원을 5명 늘렸다고 5일 밝혔다.

한난은 총 72명 중 ▲일반 분야 57명 ▲사회형평 분야(보훈 등) 7명 ▲고졸인재 분야 8명을 선발한다. 입사 지원서는 오는 13일부터 20일까지 한난 채용 홈페이지를 통해 접수할 예정이다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.06.05 gkdud9387@newspim.com

한난은 서류, 필기, 면접전형 전 과정에 대해 투명성과 공정성을 확보함과 동시에 국가직무능력표준(NCS) 기반으로 직무역량 중심의 인재를 선발할 예정이다.

또한 사회적 취약계층의 취업 기회를 확대하기 위해 기초생활수급자, 다문화 가정자녀, 자립준비청년 등에 대해 우대가점을 부여한다.

최종 선발된 신입직원은 9월 중 임용하여 3개월의 인턴 과정을 거친 후 근무 평가를 통해 정규직으로 전환된다.

한난 하동근 사장은 "한난은 블라인드 채용을 기반으로 공정한 채용을 진행할 예정이며, 열정과 역량을 겸비한 우수한 인재들의 적극적인 지원을 기대한다"라고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com