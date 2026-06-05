지커코리아, 첫 출시 모델 '7X' 사전 예약 돌입

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중국 프리미엄 전기차 브랜드의 국내 진입이 본격화되고 있다. 럭셔리 테크놀로지를 앞세운 지커는 첫 출시 모델로 중형 전기 SUV를 내세워 한국 소비자 공략에 나선다.

지커 7X. [사진=이찬우 기자]

지커 코리아는 5일 프리미엄 중형 전기 SUV '7X'를 국내에 공개하고 사전 예약을 시작했다고 밝혔다.

7X는 지커의 한국 첫 출시 모델로, 중국 외 시장에서는 처음 선보이는 페이스리프트 버전이다. 서울 강남·서초·강서와 판교, 일산, 인천, 수원, 대전, 부산 등 전국 9개 전시장에 배치됐다.

차량은 SEA 플랫폼을 기반으로 설계됐으며, 전장 4800mm와 휠베이스 2900mm를 갖춰 중형 SUV급 차체 안에서도 여유로운 실내 공간을 확보했다. 트렁크 용량은 539L로 가족 단위 레저 수요까지 겨냥했다.

트림은 프로, 맥스, 울트라 3가지로 운영된다. 1회 충전 주행거리는 국내 인증 기준 트림별 375~483km이며, 울트라 트림은 최고출력 645마력과 정지 상태에서 시속 100km까지 3.9초 가속 성능을 갖췄다.

지커 코리아는 연내 전시장을 14곳까지 확대하고 서비스센터 11곳을 구축해 국내 전기차 시장 공략을 강화한다는 계획이다.

chanw@newspim.com