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한국선 놀라운 기술, 중국선 일상…'자율주행' 지커 7X·009 타보니 (영상)

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AI 핵심 요약

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  • 기자가 29일 중국 지커 전시장에서 7X와 009 자율주행 체험했다.
  • 차량이 목적지 입력만으로 차선 유지·변경·주차를 스스로 수행했다.
  • 레벨2 단계로 운전자 감시 필요하나 프리미엄 수준 기술 완성도를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

목적지 입력하자 차선 유지·변경까지...자율주차 장면도 인상적
7X·009 완성도 기대 이상…고급 전기차로 손색없는 상품성 확인

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국에서는 아직 '놀라운 기술'로 받아들여지는 자율주행이 중국에서는 이미 일상으로 들어와 있었다. 지난해 말 테슬라 FSD의 국내 도입이 시장의 화제가 됐지만, 중국 전기차 시장에서는 이와 유사한 고도화 주행보조 기능이 이미 소비자 경험의 한 축으로 자리 잡고 있었다.

지커 7X. [사진=이찬우 기자]

지난달 29일 중국 출장에서 찾은 지커(Zeekr) 전시장은 그 변화를 확인한 현장이었다. 전기 SUV 7X와 럭셔리 MPV 009는 목적지만 입력하면 스스로 차선을 유지하고, 필요할 때 차선을 바꾸며, 주차까지 수행했다. 기술 시연이 아니라 실제 판매 차량을 통해 경험한 기능이라는 점에서 충격은 더 컸다.

먼저 체험한 7X는 전형적인 중형 전기 SUV의 형태를 띠고 있었지만, 완성도는 기대 이상이었다. 차체 비례와 디자인은 과하지 않으면서도 미래지향적인 인상을 줬고, 실내는 소재와 마감, 디스플레이 구성까지 전반적으로 고급스럽게 다듬어져 있었다.

지커 7X 내부. [사진=이찬우 기자]

단순히 화면을 크게 배치한 수준이 아니라, 실제로 프리미엄 전기차에 기대하는 감각을 충족시키는 분위기였다. "중국차라서 아쉽다"는 표현을 붙이기 어려울 정도로, 디자인과 인테리어에서는 흠잡을 부분을 찾기 힘들었다.

주행에서 가장 인상적인 부분은 자율주행 기능이었다. 목적지를 입력하자 차량은 스스로 차선을 유지하고, 앞차와의 간격을 조절하며 흐름에 맞춰 움직였다. 특히 차선 변경 과정은 자연스러웠다.

주변 차량의 속도와 위치를 판단한 뒤 운전자 개입 없이 차선을 바꾸는 모습은 테슬라의 FSD를 연상시키는 수준이었다. 단순한 보조 기능을 넘어, 차량이 스스로 주행을 '이해'하고 있다는 느낌을 줬다.

자율 주행 중인 지커 7X. [사진=이찬우 기자]

다만 현장에서 확인한 지커의 자율주행은 어디까지나 현재 규정상 운전자 감시가 필요한 단계였다. 지커 전시장 관계자는 "현재 레벨2 자율주행 규정에서는 운전자의 손이 항상 핸들에 있어야 한다"며 "핸들에서 손을 떼면 30초마다 경고음이 울리고, 세 번의 경고 후에도 손을 올리지 않으면 차량이 자동으로 정차한다"고 설명했다.

이어 "향후 레벨3 자율주행이 구현되면 운전자의 손이 더 이상 핸들에 있을 필요가 없게 될 것"이라고 말했다.

자율주행 중 아슬아슬하게 앞차를 피해가는 지커 7X. [사진=이찬우 기자]

이 설명은 실제 체험에서 느낀 감각과도 맞닿아 있었다. 차량은 분명 높은 수준의 주행 보조 기능을 구현했지만, 완전히 안심할 수 있는 단계라고 보기는 어려웠다. 일부 구간에서는 차량의 판단이 다소 적극적으로 느껴지며 순간적으로 긴장감이 생기기도 했다.

옆 차선 차량과의 간격이나 도심 복잡 구간에서의 움직임은 '문제는 없지만 지켜보게 되는' 수준이었다. 기술적 완성도는 상당히 올라왔지만, 아직 운전자의 감시를 완전히 내려놓기에는 이른 단계라는 인상도 함께 남았다.

지커 7X 자율주차 장면. [사진=이찬우 기자]

자율주차 기능은 한층 더 직관적인 인상을 남겼다. 차량이 스스로 주차 공간을 인식하고 조향과 속도를 조절해 빈자리에 들어가는 과정은 이제 '기능'이라기보다 '볼거리'에 가까웠다. 특히 사람이 타지 않은 상태에서 차량이 알아서 주차하는 장면은, 자동차가 단순한 이동수단을 넘어 하나의 스마트 디바이스로 변화하고 있음을 보여줬다.

지커 009. [사진=이찬우 기자]

이어 체험한 009는 전혀 다른 방향에서 중국 전기차의 수준을 드러냈다. SUV인 7X가 기술과 상품성의 균형을 보여줬다면, 009는 '이동 경험' 자체를 재정의하는 데 초점을 맞춘 모델이었다.

대형 MPV임에도 불구하고 첫인상부터 일반적인 미니밴과는 결이 달랐다. 차체 디자인은 의전차에 가까운 존재감을 풍겼고, 실내는 고급 라운지를 연상시키는 수준이었다.

지커 009 내부. [사진=이찬우 기자]

넓은 공간과 고급 소재, 여유로운 좌석 구성은 단순한 패밀리카를 넘어 비즈니스와 의전 수요까지 겨냥한 의도를 분명하게 드러냈다. 특히 뒷좌석에 앉아 자율주행을 체험했을 때의 느낌은 7X와 달랐다.

지커 009 내부. [사진=이찬우 기자]

운전이 아니라 '이동 서비스'를 이용하는 듯한 감각이 강하게 전달됐다. 차량은 조용하게 도로 흐름을 따라가고, 탑승자는 그 안에서 별도의 개입 없이 이동 시간을 소비한다. 지커가 말하는 프리미엄의 방향이 무엇인지 체감되는 순간이었다.

지커 009 자율주행 화면. [사진=이찬우 기자]

자율주행 성능 자체는 7X와 유사한 수준이었다. 목적지를 입력하면 차량이 스스로 차선을 유지하고 변경하며 주행을 이어갔다. 대형 차체임에도 불구하고 움직임은 안정적이었고, 전반적인 흐름 대응 능력도 자연스러웠다.

다만 7X와 마찬가지로 일부 상황에서는 긴장감이 동반됐다. 복잡한 도심 환경에서 차량이 스스로 판단해 움직일 때는 여전히 사람의 확인이 필요하다는 느낌을 지울 수 없었다.

자율주행 중인 지커 009. [사진=이찬우 기자]

009에서도 자율주차는 강한 인상을 남겼다. 차체가 큰 만큼 운전자에게 부담이 될 수 있는 주차 상황을 차량이 대신 처리하는 모습은 실용성과 기술적 완성도를 동시에 보여주는 장면이었다.

특히 빈 차량이 스스로 주차를 완료하는 모습은 단순한 편의 기능을 넘어, 향후 자동차 이용 방식이 어떻게 바뀔지를 상징적으로 드러냈다.

자율주차 중인 지커 009. [사진=이찬우 기자]

두 차량을 연이어 체험하며 확인한 것은 명확했다. 중국 전기차의 경쟁력은 더 이상 가격에만 있지 않다는 점이다.

디자인과 인테리어는 이미 프리미엄 시장과 직접 비교가 가능한 수준까지 올라왔고, 자율주행과 소프트웨어 경험은 빠른 속도로 일상 영역에 스며들고 있었다.

chanw@newspim.com

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KF-21, '전투용 적합' 최종판정 받다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국형전투기(KF-21) 보라매가 7일 방위사업청으로부터 '전투용 적합' 판정을 획득하며 체계개발의 최종 관문을 통과했다. 2015년 12월 체계개발 착수 후 10년 5개월, 2023년 5월 '잠정 전투용 적합' 판정 이후 약 3년간의 후속 시험평가 끝에 이뤄진 결과다. 이로써 대한민국은 미국·러시아·중국·영국·프랑스·스웨덴·일본에 이어 독자 전투기 개발 능력을 완전히 확보한 8번째 국가로 자리매김했다. 지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업 제공] 2026.05.07 gomsi@newspim.com 방사청에 따르면, KF-21은 2021년 5월 최초 시험평가를 시작해 올 2월까지 약 5년간 지상시험을 통해 내구성과 구조 건전성을 검증했다. 특히 2022년 7월부터 2026년 1월까지 42개월간 진행된 비행시험에서는 총 1600여 회 비행에 단 한 건의 사고도 발생하지 않았다. 극저온·강우 등 악천후 조건 하 비행, 전자파 간섭 하 비행, 공중급유, 무장발사시험 등 1만3000여 개의 다양한 시험조건을 통해 비행 성능과 안정성을 완벽하게 검증한 것으로 평가된다. 이번 전투용 적합 판정은 KF-21 블록-I(기본성능·공대공 능력)의 모든 성능에 대한 검증이 완료됐음을 의미한다. 방사청은 KF-21이 공군의 작전운용성능(ROC)을 충족하고, 실제 전장 환경에서 임무 수행이 가능한 기술 수준과 안정성을 확보했다고 평가했다. 노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 "국방부·합참·공군·한국항공우주산업(KAI)·국방과학연구소 등 민·관·군의 긴밀한 협력을 통해 이룬 결실"이라며 "향후 양산 및 전력화도 차질 없이 추진해 공군의 작전수행 능력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 방사청은 비행시험 효율화를 위해 시험 비행장을 사천에서 충남 서산까지 확대하고 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입했다. 그 결과 개발 비행시험 기간을 당초 계획보다 2개월 앞당길 수 있었다. KF-21 체계개발 사업은 올해 6월 종료되며, 양산 1호기는 올해 하반기 공군에 인도될 예정이다. 양산 1호기는 지난 3월 25일 경남 사천 KAI 공장에서 출고됐으며, 4월 15일 출고 22일 만에 첫 비행에 성공했다. 이후 물량은 순차적으로 실전 배치될 계획이며, 추가무장시험을 통해 공대지 무장 능력도 확보할 예정이다. 공군은 2032년까지 총 120대를 전력화할 계획으로, KF-21은 노후화된 F-4E·F-5E 전투기를 대체하는 한편, 대한민국 영공방위의 핵심 전력으로 자리매김할 전망이다. 방사청은 "검증된 성능을 바탕으로 글로벌 방산 4대 강국 도약의 서막을 여는 K-방산 수출의 핵심 무기체계가 될 것"이라고 기대감을 나타냈다. gomsi@newspim.com 2026-05-07 11:35

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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