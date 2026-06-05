크래비티, 이번엔 수능 한국사 선생님…EBS 교육 콘텐츠 참여

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 크래비티가 EBS와 교육부가 공동 기획한 오디오 학습 콘텐츠 '아이돌이 들려주는 수능 한국사'에 참여한다.

'아이돌이 들려주는 수능 한국사'는 수능 필수 과목인 한국사를 보다 친근하고 재미있게 접할 수 있도록 기획된 오디오 콘텐츠다. 아티스트의 목소리를 통해 실제 기출문제를 함께 풀어보는 방식으로 구성되어 몰입도를 높이고, 수험생들의 학습 부담을 덜어주는 데 의미를 둔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 크래비티. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.06.05 moonddo00@newspim.com

크래비티는 오는 8일과 15일 공개되는 해당 콘텐츠를 통해 최근 5년간 대학수학능력시험과 모의고사, 학력평가에 출제된 한국사 기출문제 총 10문항을 소개한다. 멤버 정모, 민희, 형준, 성민이 나서 직접 문제를 읽어주는 것은 물론, 핵심을 짚어주는 해설과 응원 메시지까지 전하며 학습자들에게 색다른 동기부여와 즐거움을 선사할 예정이다.

크래비티는 데뷔 이후 교통안전 및 환경 관련 페스티벌 참여를 비롯해 학교를 찾아가 진로와 직업에 대한 이야기를 나누는 교육 콘텐츠, 소상공인 캠페인 콘텐츠, 국회 인턴 체험 콘텐츠 등 다양한 분야를 직접 경험하며 유익한 정보를 전달하는 의미 있는 활동을 꾸준히 이어왔다.

또한 자체 콘텐츠 '크래비티 파크'는 물론, 다수의 방송 프로그램에서 예능감과 함께 친근한 매력을 선보이며 '콘텐츠 강자'로 자리매김한 만큼, 이번 '아이돌이 들려주는 수능 한국사'를 통해서도 밝고 친근한 에너지로 교육 콘텐츠에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

크래비티는 최근 미니 8집 '리디파인(ReDeFINE)'과 일본 신보 활동을 성공적으로 마무리하고 국내외 각종 페스티벌 무대에서 활약하며 글로벌 행보를 이어가고 있다. 음악은 물론 다양한 분야에서 긍정적인 영향력을 확장하고 있는 크래비티가 이번 콘텐츠를 통해 보여줄 새로운 모습에 관심이 집중된다.

한편, 크래비티가 참여한 '아이돌이 들려주는 수능 한국사'는 교육부와 EBS가 운영하는 '함께학교' 홈페이지와 애플리케이션에서 청취할 수 있으며, 매주 월요일 오전 9시에 업데이트된다.

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