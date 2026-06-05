황이주 울진군수 당선인 '대통합·민생 군정' 선포

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5일 울진선관위로부터 당선증 수령..."침체빠진 울진살리기에 올인할 것"

"핵심공약 '에너지연금' 차질없이 실천" 거듭 약속

조만간 인수위 구성...민선9기 성공적 출범 행보

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 황이주 경북 울진군수 당선인이 "대통합·민생 군정"을 선포했다.

황 당선인은 5일 오후 울진군청 대회의실에서 열린 울진선관위 주최의 '당선증 교부식'에 참석해 당선증을 수령하고 "선거 기간의 갈등을 봉합하고 오직 민생과 화합에 올인하겠다"고 천명했다.

5일 오후 2시 경북 울진군청 대회의실에서 열린 '6.3지방선거' 당선증 교부식에서 황이주 울진군수 당선인(오른쪽)이 정현욱 울진군선관위원장으로부터 '울진군수 당선증'을 교부받은 후 기념촬영하고 있다.[사진=황이주 당선인 캠프] 2026.06.05 nulcheon@newspim.com

황 당선인은 "방금 받은 당선증은 개인의 전리품이 아니라 정의와 상식이 통하는 울진을 만들고, 침체의 위기에 빠진 울진을 다시 되살려 달라는 군민들의 준엄한 명령으로 받아들인다"며 "반드시 그 뜻을 받들겠다"고 강조했다.

황 당선인은 또 "후보보다 더 열심히 선거 운동을 해 주신 지지자 여러분과 군민들께 진심으로 감사드린다"며 "여러분들께서 흘리신 땀과 그 땀의 의미를 잘 알고 있기에, 오직 군정 성과로 보답하겠다"고 약속했다.

황 당선인은 "선거 기간 치열하게 달린 손병복 후보님이 제시한 여러 가지 훌륭한 정책들도 군정에 적극 반영해 모두가 잘사는 울진을 만들도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

그러면서 황 당선인은 "선거 기간 빚어졌던 갈등과 반목은 이제 말끔히 씻어내자"고 강조하고 "통합의 군수, 화합의 군수가 되겠다"며 거듭 '대통합론'을 피력했다.

황이주 경북 울진군수 당선인이 5일 오후 울진군청 대회의실에서 정현욱 울진군선관위원장으로부터 '울진군수 당선증'을 교부받은 후 "선거 기간의 갈등을 봉합하고 오직 민생과 화합에 올인하겠다"며 '대통합.민생군정'을 선포하고 있다.[사진=황이주 당선인 캠프]2026.06.05 nulcheon@newspim.com

황이주 당선인은 선거 핵심 공약의 실천 의지도 재천명했다.

황 당선인은 "제가 내세웠던 여러 가지 공약, 특히 '에너지연금'은 반드시 차질 없이 실천하겠다"고 강조하고 "위대한 울진시대를 군민 여러분과 함께 당당히 펼쳐 나가겠다. 황이주와 언제나 함께해 달라"며 고개 숙여 인사했다.

황 당선인은 조만간 군수직 인수위원회 구성에 착수하는 등 민선 9기 울진군정의 성공적인 출범을 위한 본격적인 행보에 돌입할 것으로 전해졌다.

nulcheon@newspim.com