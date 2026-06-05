황이주 울진군수 당선인 '대통합·민생 군정' 선포

AI 핵심 요약beta
- 황이주 울진군수 당선인은 5일 당선증을 받고 대통합·민생 군정을 선포했다
- 황 당선인은 선거 갈등을 봉합하고 화합과 민생에 올인하겠다고 밝히며 상대 후보 정책도 군정에 반영하겠다고 했다
- 그는 에너지연금 등 공약을 차질 없이 이행하겠다고 다짐하고 군수직 인수위원회 구성을 통해 본격 행보에 나서겠다고 했다
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"핵심공약 '에너지연금' 차질없이 실천" 거듭 약속
조만간 인수위 구성...민선9기 성공적 출범 행보
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 황이주 경북 울진군수 당선인이 "대통합·민생 군정"을 선포했다.
황 당선인은 5일 오후 울진군청 대회의실에서 열린 울진선관위 주최의 '당선증 교부식'에 참석해 당선증을 수령하고 "선거 기간의 갈등을 봉합하고 오직 민생과 화합에 올인하겠다"고 천명했다.
황 당선인은 "방금 받은 당선증은 개인의 전리품이 아니라 정의와 상식이 통하는 울진을 만들고, 침체의 위기에 빠진 울진을 다시 되살려 달라는 군민들의 준엄한 명령으로 받아들인다"며 "반드시 그 뜻을 받들겠다"고 강조했다.
황 당선인은 또 "후보보다 더 열심히 선거 운동을 해 주신 지지자 여러분과 군민들께 진심으로 감사드린다"며 "여러분들께서 흘리신 땀과 그 땀의 의미를 잘 알고 있기에, 오직 군정 성과로 보답하겠다"고 약속했다.
황 당선인은 "선거 기간 치열하게 달린 손병복 후보님이 제시한 여러 가지 훌륭한 정책들도 군정에 적극 반영해 모두가 잘사는 울진을 만들도록 노력하겠다"고 덧붙였다.
그러면서 황 당선인은 "선거 기간 빚어졌던 갈등과 반목은 이제 말끔히 씻어내자"고 강조하고 "통합의 군수, 화합의 군수가 되겠다"며 거듭 '대통합론'을 피력했다.
황이주 당선인은 선거 핵심 공약의 실천 의지도 재천명했다.
황 당선인은 "제가 내세웠던 여러 가지 공약, 특히 '에너지연금'은 반드시 차질 없이 실천하겠다"고 강조하고 "위대한 울진시대를 군민 여러분과 함께 당당히 펼쳐 나가겠다. 황이주와 언제나 함께해 달라"며 고개 숙여 인사했다.
황 당선인은 조만간 군수직 인수위원회 구성에 착수하는 등 민선 9기 울진군정의 성공적인 출범을 위한 본격적인 행보에 돌입할 것으로 전해졌다.
nulcheon@newspim.com