바워스앤윌킨스, 800 시리즈 다이아몬드 D5 공개

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 바워스앤윌킨스(Bowers & Wilkins)가 창립 60주년을 맞아 플래그십 스피커 라인업 '800 시리즈 다이아몬드 D5'를 공개했다고 밝혔다.

[이미지=바워스앤윌킨스] 800 시리즈 다이아몬드 D5 스피커

800 시리즈 다이아몬드 D5는 다이아몬드 돔 트위터 기술을 적용한 800 시리즈의 5세대 모델이다. 제품군은 스테레오 스피커 5종과 홈시어터용 센터 스피커 2종 등 총 7종으로 구성됐다.

라인업은 2웨이 스탠드마운트형 805 D5, 3웨이 톨보이형 804 D5·803 D5·802 D5·801 D5, 센터 스피커 HTM81 D5·HTM82 D5 등으로 이뤄졌다.

회사는 이번 제품에 스페이스 프레임 브레이싱(Space Frame Bracing), 알루미늄 플린스, 알루미늄 상판, 알루미늄 미드레인지 챔버 등 신규 설계를 적용했다고 설명했다. 또한 고성능 크로스오버와 트위터 관련 부품을 개선해 음향 성능 향상을 추진했다.

외관은 다크 월넛, 스텔스 블랙, 웜 화이트, 라이트 월넛 등 4가지 색상으로 출시된다.

800 시리즈 다이아몬드 D5는 지난 4일 오스트리아에서 열린 하이엔드 빈(High End Vienna) 전시회에서 공개됐으며, 공식 판매는 9월 9일부터 시작될 예정이다.

바워스앤윌킨스 관계자는 "신제품에 브랜드의 최신 기술과 설계를 반영했다"고 말했다.

[이미지=바워스앤윌킨스] 800 시리즈 다이아몬드 D5 스피커

whitss@newspim.com