GS칼텍스, 지속가능경영보고서 발간

AI 핵심 요약beta
- GS칼텍스가 4일 2025년 지속가능성보고서를 발간했다
- 환경 분야에서 온실가스 10만톤 이상 감축하고 무탄소 스팀·태양광 계약을 추진했다
- 사회·지배구조 분야에서 안전체계 재정립·ESG위원회 강화·사내 생성형 AI 플랫폼 AiU를 도입했다
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = GS칼텍스가 환경·사회·지배구조(ESG) 성과를 담은 '2025년 지속가능성보고서'를 발간했다고 4일 밝혔다.
환경분야에서는 기후변화 대응을 위해 'Lower Carbon Refining & Chemical Complex' 라는 비전 아래 탄소 배출 저감과 저탄소 신사업을 추진했다. 2024년 대비 총 온실가스 배출량(Scope1+2)은 10만톤 이상 감축했다. 2025년 무탄소 스팀 공급 계약 체결 및 태양광 전력구매계약을 통해 에너지 사용 구조 변화를 추진했다.
사회 분야는 안전·보건 분야 체계를 지배구조, 전략, 리스크 관리, 지표 및 실적 등 4개로 재정립했다. 중대재해 예방을 위해 LSGR(Life Saving Golden Rules) 준수, STEP 투게더(Stop, Think, Ensure, Proceed) 등 선진 안전문화 구축 노력을 지속했다.
지배구조 분야에서는 ESG위원회를 중심으로 전사 ESG 체계를 강화했다. 저탄소 신사업의 영역별로 비즈니스 카운슬을 운영했다. 임직원의 업무 효율성을 높이고 내부 데이터 보호 수준을 제고하기 위해 사내 생성형 AI 통합 플랫폼 'AiU'를 도입했다.
GS칼텍스 허세홍 부회장은 "환경적으로 책임을 다하고, 사회적으로 신뢰받으며, 지배구조 측면에서 투명한 기업으로 존경받는 100년 기업을 향해 흔들림 없이 나아가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com