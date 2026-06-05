이용철 방사청장, 한화에어로 폭발사고 현장 점검

"유성 합동분향소 조문… 유사 사고 되풀이 막아야"

방사청, 안전사고 대응 TF 가동… 고용부·소방청과 합동안전점검 추진

"방위산업 전반 안전관리 강화" 대전청사서 대책회의 주재

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고와 관련해 '안전사고 대응 TF'를 가동하고 고용노동부·소방청 등과 합동안전점검에 착수하기로 했다. 이와 함께 이용철 방위사업청장이 사고 현장을 직접 찾아 수습 상황을 점검하고, 대전 유성구청 합동분향소를 찾아 희생자들을 추모했다.

5일 방위사업청에 따르면, 이 청장은 이날 오전 한화에어로스페이스 대전사업장을 방문해 폭발사고 수습 현황과 피해 규모를 보고받고, 현장 안전조치가 제대로 이행되고 있는지 점검했다. 그는 "무엇보다 근로자의 안전 확보와 철저한 사후처리가 최우선"이라며 "사고 대응 과정 전반에서 작업자 보호를 최우선 원칙으로 삼아 달라"고 주문했다.

5일 이용철 방위사업청장이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고 현장을 방문해 사고 수습 현황과 피해 상황을 보고 받고 있다. [사진=방위사업청 제공] 2026.06.05 gomsi@newspim.com

이 청장은 사고 원인 규명을 위한 관계 기관 공조도 강조했다. 그는 유관기관과의 긴밀한 협조를 바탕으로 사고 원인을 규명하고, 방위산업 전반의 안전관리 체계를 강화하는 계기로 삼겠다고 밝혔다.

현장 점검을 마친 뒤 이 청장은 대전 유성구청에 설치된 합동분향소를 찾아 희생자들에게 조의를 표했다. 그는 조문 후 "안타까운 희생에 깊은 애도와 위로를 표하며, 그 어떤 가치도 근로자의 '안전'보다 우선할 수는 없다"고 밝히고 "이번 사고에 대해 무거운 책임을 통감하며, 향후 유사 사고가 반복되지 않도록 철저한 대책을 강구하겠다"고 말했다.

이 청장은 이어 방위사업청 대전청사에서 관련 부서가 참석한 가운데 대책회의를 주재했다. 회의에서는 신속한 합동안전점검 착수와 재발 방지 대책 마련 방안이 집중 논의됐다. 방사청은 사고 수습과 후속 대응 전반을 총괄하기 위해 이미 '안전사고 대응 TF'를 가동 중이라고 설명했다.

방위사업청은 고용노동부·소방청 등 관계 기관과 조속히 합동안전점검을 실시해 현장 안전관리 실태를 점검하고, 조사 결과를 토대로 제도·현장관리 개선책을 마련해 나갈 계획이다. 관계자들은 "이번 조치가 한화에어로스페이스 대전사업장은 물론 방산업계 전반의 안전 기준을 재점검하는 계기가 될 것"이라고 했다.

5일 이용철 청장이 대전 유성구청에 마련된 합동분향소에서 조문하고 있다. [사진=방위사업청 제공] 2026.06.05 gomsi@newspim.com

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