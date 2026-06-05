서비스탑, ISO27001·45001 인증 획득

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = SK텔레콤 서비스 자회사 서비스탑이 정보보호경영시스템(ISO27001)과 안전보건경영시스템(ISO45001) 국제인증을 획득했다고 5일 밝혔다.

[이미지=서비스탑] ISO27001·ISO45001 국제인증 수여식 모습.

서비스탑은 지난 4일 KEC인증원으로부터 ISO27001과 ISO45001 인증을 받고 인증서 수여식을 진행했다.

ISO27001은 정보보호 관리체계에 대한 국제표준으로, 기업의 정보자산 관리 및 보호 체계를 평가하는 인증이다. ISO45001은 근로자의 안전과 건강, 작업 환경 관리 체계를 평가하는 국제표준이다.

서비스탑은 고객 정보 보호와 안전한 근무 환경 조성을 위해 관련 운영 체계를 구축해 왔으며, 이번 인증을 통해 해당 체계에 대한 점검을 받았다고 설명했다.

이와 함께 서비스탑은 개인정보보호 실무 자격인 CPPF(개인정보관리사) 취득을 지원한 결과 임직원 52명이 자격을 취득했다고 밝혔다.

회사 측은 정보보호 및 안전보건 체계 강화가 서비스 운영 품질 향상과 고객 신뢰 확보에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이정민 서비스탑 대표는 "정보보호와 안전관리 체계를 지속적으로 강화해 서비스 운영 품질을 높여 나가겠다"고 말했다.

[이미지=서비스탑] ISO27001·ISO45001 국제인증 수여식 모습.

whitss@newspim.com