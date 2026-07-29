조성칠 시의장 "차기 당대표에 대전 몫 요구"…공공기관 이전·초과세수 배분 촉구

"방산·과학·철도 연계 기관 유치…국가 세수 일부 지방으로"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 조성칠 대전시의장이 더불어민주당 차기 지도부에 2차 공공기관 이전과 정부 초과세수 배분 등 대전 현안을 적극 알리겠다는 뜻을 밝혔다.

조성칠 의장은 29일 대전시청 기자실에서 가진 티타임에서 당대표 선출과 관련한 <뉴스핌> 질문에 "누가 당대표가 되든 이재명 정부가 제대로 일할 수 있도록 뒷받침하는 조건이 만들어졌으면 한다"고 밝혔다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 조성칠 대전시의장이 29일 대전시청 기자실에서 더불어민주당 당대표 선거와 지역 현안에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.07.29 nn0416@newspim.com

그러면서 당대표와 최고위원 후보들을 만날 때마다 대전의 주요 현안을 직접 전달하고 있다고 설명했다.

조 의장이 가장 먼저 꺼낸 현안은 2차 공공기관 이전이다. 그는 "대전은 K-방산과 의료·과학 분야의 기반이 갖춰져 있고 코레일을 중심으로 한 철도산업도 자리 잡고 있다"며 "대전의 특화 산업과 연계할 수 있는 공공기관을 보내달라는 요구를 계속하고 있다"고 말했다.

이어 "대전도 적어도 이전하는 공공기관의 10분의 1 정도는 가져와야 한다"며 "기관 수만 채우는 것이 아니라 대전이 가진 산업적 강점과 시너지 효과를 낼 수 있는 기관을 유치하는 것이 중요하다, 대전이 공공기관 직원들의 정주 선호도가 높은 만큼 유치에 활용하겠다"고 강조했다.

또 당대표 후보들의 충청권 현안에 관한 구체적인 메시지가 부족한 게 아니냐는 <뉴스핌> 질문에 차기 지도부를 상대로 대전의 요구를 더욱 적극적으로 전달하겠다는 뜻을 밝혔다.

특히 조 의장은 국가 초과세수의 지방 배분 필요성을 강조했다. 조성칠 의장은 "국가는 세수가 늘어 여력이 생기고 있지만 지방은 재정이 너무 어려운 상황"이라며 "반도체 산업 등에서 발생한 초과세수가 지방까지 충분히 흘러오지 않고 있다"고 지적했다.

이어 "정부가 초과세수를 미래 투자 등에 활용하더라도 일부는 재정난을 겪는 지방에 배분할 필요가 있다"며 "대전처럼 지역경기와 분양시장이 어려운 곳에 재원이 내려오면 지역경제를 움직이는 마중물이 될 수 있는 만큼 이를 위해 시의회 차원에서 적극 대응할 것"이라고 말했다.

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