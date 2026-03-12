성평등부, 청소년 자살 원인·대응 해법 모색…"조기 발견·지역연계 지원 강화"

청소년 자살 동향·원인 파악 정책 포럼 개최

AI 활용 위기 탐지·집중 클리닉 등 지원 강화

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부는 이달 13일 한국청소년정책연구원과 공동으로 서울 중구 포스트타워에서 '청소년 자살 동향·원인 분석 및 대응 방안'을 주제로 청소년정책포럼을 개최한다고 12일 밝혔다.

10대 청소년 자살률이 역대 최고 수준을 기록하는 등 상황이 심각해지는 가운데 자살 동향과 원인을 데이터 기반으로 분석하고 정책 대응 방안을 모색하기 위한 자리다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 4일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 성평등‧청소년‧가족정책 시‧도 국장회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다.2026.03.04 gdlee@newspim.com

기조 발제에서는 학계와 현장 전문가들이 우리나라 청소년 자살의 특성을 분석하고 고위기 청소년 지원 사례를 바탕으로 정책 과제를 제시한다.

홍현주 한림대학교 성심병원 정신건강의학과 교수는 '우리나라 청소년 자살의 이해'를 주제로 자살 생각·시도·사망의 추이와 특성을 분류해 설명하고 정책 논의에 필요한 시사점을 제안한다.

김은경 종로구 청소년상담복지센터장은 자살 시도 등 고위기 청소년을 상담·개입해 교육지원청·학교·가족센터·정신건강복지센터 등 지역 기관과 연계한 지원 사례를 소개할 예정이다.

발표 이후 종합토론에서는 민성호 한국자살예방협회 이사장(연세대학교 원주의과대학 교수)이 좌장을 맡아 청소년 자살 문제 대응 방안을 심도 있게 논의한다.

토론에는 권세원 한국생명존중희망재단 정책연구부장, 김동일 서울대학교 평생교육원장, 노성덕 한국청소년상담복지개발원 청소년안전망지원본부장, 박수빈 국립정신건강센터 정신건강연구소장, 서현철 서울시 학교밖청소년지원센터장 등 청소년·정신건강·교육·지역 안전망 분야 전문가들이 참여한다.

성평등부는 2026년 청소년 자살 예방을 위해 '자살·자해 등 고위기 청소년 집중심리클리닉'과 청소년상담 1388 온라인 상담사를 증원하는 등 지원을 강화할 계획이다.

또 과학기술정보통신부와 협업해 사이버 아웃리치에 인공지능(AI)을 도입, SNS 등에서 가출·성폭력·자살·자해 등 긴급 위기 신호를 포착하는 '청소년 위기징후 탐지 AI 시스템'을 시범 운영할 예정이다.

AI가 위험 징후를 감지하면 상담사가 개입해 청소년상담복지센터, 쉼터, 학교밖청소년지원센터 등 지역 사회 안전망과 연계하는 구조다.

원민경 성평등부 장관은 "청소년 자살의 현황과 원인을 정확히 파악하는 것이 실효성 있는 정책의 출발점"이라며 "포럼에서 논의된 결과를 바탕으로 위기 청소년 조기 발견과 지역 연계 지원을 강화하고 청소년 마음건강 보호를 위한 정책을 체계적으로 추진하겠다"라고 말했다.

hyeng0@newspim.com