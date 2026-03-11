부산시, '지역하도급 Jump-Up' 추진…관급 하도급률 90% 목표

인센티브 도입, 경제 활력 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 지역건설업체 경쟁력 강화를 위해 2026 부산형 지역하도급 Jump-Up 계획을 수립하고 본격 시행한다고 11일 밝혔다.
시는 관급공사 지역하도급률을 지난해 84.3%에서 올해 90%로, 민간공사는 56.7%에서 70%로 확대 목표를 세웠다. 지역하도급률은 해당 지역 건설업체의 하도급 비중을 뜻한다.
이를 위해 역량 강화, 맞춤 홍보, 행정 지원 세 단계 전략을 펼친다.
역량 강화 측면에서 2018년 전국 최초 도입한 지역전문건설업체 대상 Scale-Up 지원사업을 지속한다. 2025년까지 179개 업체가 참여해 대기업 신규 협력 743건을 달성했다. 시공능력평가액과 수주 실적 분석 DB를 구축한다.
올해 구군 담당자 대상 별도 교육과정을 신설해 실무능력과 법령 이해를 높인다.
맞춤 홍보에서는 하도급 홍보세일즈단을 강화한다. 대형사업장 대기업 본사와 중앙공공기관 방문 외에 지역하도급률 40% 미만 대기업 본사 직접 방문과 민간투자사업 시공사 대상을 확대한다.
신규로 정비사업 하도급 상생지원단을 도입한다. 하도급 비율에 따른 용적률 인센티브와 인허가 기간 단축 전담 공무원 지정 등을 통해 초기 단계부터 지역업체 수주를 유도한다.
행정 지원으로는 지역하도급률 인센티브·페널티 제도를 시행한다. 70% 초과(관급 90% 초과) 사업장에 시 누리집 우수 공개, 시장 표창, 하도급 실태조사 1회 면제를 준다. 40% 미만 사업장에는 대기업 본사 면담, 개선 요구, 특별점검을 실시한다.
대형공사장에 하도급률 현황판을 설치하고 민관합동 실태조사를 연 4회 벌여 불공정 행위를 막는다.
박형준 시장은 "그동안 고금리·고물가 장기화와 민간 수주 위축 등 어려운 건설 환경 속에서 지역건설업의 체질 개선과 공정한 산업 질서 확립이 무엇보다 중요하다"며 "공공과 민간이 함께 참여하는 2026 부산형 지역하도급 Jump-Up을 통해 지역건설업체의 수주 기회를 실질적으로 확대하고, 지역경제에 활력을 불어넣으며, 지역건설업의 선순환 구조를 확립하겠다"고 말했다.
