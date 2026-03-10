대구 수성구, 마을돌봄시설 '아동학대 예방 특별교육' 실시

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 지난 9일 마을돌봄시설(지역아동센터, 다함께돌봄센터) 종사자를 대상으로 '마을돌봄시설 종사자 아동학대 예방 특별교육'을 실시했다고 10일 밝혔다.
이번 교육은 아동과 밀접한 위치에서 돌봄과 지도를 담당하는 지역아동센터와 다함께돌봄센터 종사자, 마을돌봄시설에 파견 중인 중고등학교 퇴직 교사와 아동복지 교사를 대상으로 진행됐다. 교육에서는 아동학대의 개념을 이해하고, 시설 내에서 발생할 수 있는 다양한 아동학대 사례를 중심으로 예방과 현장 대응 방안에 대해 중점적으로 다뤘다.
교육에 참여한 한 마을돌봄시설 관계자는 "아이들을 보살피는 일이 단순한 돌봄 제공을 넘어 아동의 권익을 지키는 중요한 책무임을 다시금 인식하는 계기가 됐다"며, "앞으로도 학대 예방에 각별히 유의해 더욱 안전하고 신뢰받는 돌봄 환경 조성에 힘쓰겠다"고 소감을 전했다.
수성구는 관내 지역아동센터, 다함께돌봄센터 등 마을돌봄시설에 중고등학교 퇴직 교사 15명과 아동복지 교사 16명을 지원하고 있다. 특히 퇴직 교사 파견은 2021년부터 진행한 수성구만의 특화사업으로, 교육 현장에서 축적된 전문성과 아동과의 소통 경험을 바탕으로 아동의 학업 역량 강화와 정서적 지지를 돕는 등 균형 있는 성장 발달을 지원하고 있다.
김대권 수성구청장은 "이번 교육으로 마을돌봄시설에서 더욱 책임감을 가지고 안전한 돌봄서비스를 제공해 아동과 가정, 지역사회의 안전을 강화하는데 기여할 것으로 기대된다"며 "양육자분들의 마을돌봄시설에 대한 신뢰를 높이고 안전한 돌봄 환경을 조성하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
