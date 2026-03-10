청주시, 이동노동자 쉼터 확대…'취약노동자 일터개선' 2년 연속 선정

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 고용노동부 주관 '2026년 취약노동자 일터개선 지원사업' 공모에 2년 연속 선정됐다고 10일 밝혔다.
이번 재선정을 통해 시는 이동노동자 쉼터 운영의 연속성을 확보하고 노동복지 기반을 한층 강화하게 됐다.
이 사업은 플랫폼 종사자와 특수형태근로종사자 등 이동노동자의 근무 환경을 개선하고 휴식권을 보장하기 위한 것이다.
시는 총사업비 1억1000만원을 투입해 상당구 용암동 동남지구 상권 내에 이동노동자 쉼터 2호점을 설치할 예정이다.
새 쉼터는 약 80㎡ 규모로, 혹서기 이전인 오는 7월 개소를 목표로 공사가 진행 중이다.
앞서 시는 지난해 같은 사업에 선정돼 흥덕구 복대동에 1호점을 조성해 운영 중이다.
1호점은 지난해 1만3562명이 이용했고, 만족도는 90%로 나타났다.
시는 이번 재선정을 계기로 쉼터 운영을 이어가는 한편, 이용자 수요에 기반한 다양한 지원 프로그램도 추진할 계획이다.
TS교통안전공단, 안전보건공단 등과 협력해 ▲건강증진 교육 ▲교통법규 교육 ▲이륜차 무상 안전점검 ▲보호장구 구입비 지원 ▲혹서·혹한기 건강물품 지원 등 이동노동자 권익 보호 사업을 병행한다.
시 관계자는 "앞으로 이동노동자와 지역사회가 함께 성장하는 '청주형 노동복지 모델'을 정착시켜 나가겠다"고 말했다.
