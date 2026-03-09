[WBC] "한국, 난타전 끝에 호주 이겨줘" 대만이 응원하는 이유

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 일본이 8일 도쿄돔에서 호주를 4-3으로 꺾고 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 결선 라운드행을 확정하자 대만 야구팬의 관심은 온통 한국-호주전에 쏠리고 있다.

C조 상황은 한국 1승2패, 호주 2승1패, 대만 2승2패다. 대만이 원하는 첫 번째 조건은 한국의 승리다. 한국이 호주를 잡아야 세 팀이 2승2패 동률이 된다. 이후부터는 WBC 규정이 적용된다. 세 팀 이상이 동률일 경우 '팀 퀄리티 밸런스(TQB·Team Quality Balance)', 즉 수비 아웃 수 대비 실점률이 순위를 가르는 기준이 된다. 한국이 결선에 오르려면 호주를 상대로 5점 차 이상 승리와 2실점 이하라는 조건을 동시에 충족해야 한다. 5-0, 6-1, 7-2 같은 스코어가 나와야 한국이 실점률에서 호주, 대만을 제치고 마이애미행 티켓을 거머쥔다. 반대로 호주가 3점 이상을 올리거나, 5점 차 이내 접전으로 끝나면 8강행의 주인은 호주가 된다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=대만 선수들이 8일(한국시간) WBC C조 1라운드 한국과의 경기에서 승리하자 다함께 기뻐하고 있다. 2026.3.8 psoq1337@newspim.com

대만은 일단 한국이 승리해 세 팀 모두 2승2패를 만든 뒤, 한국과 호주가 가능한 한 많은 점수를 주고받는 난타전을 펼치길 바라고 있다. 한국이 7점 이상을 뽑고 호주도 3점 이상을 내는 혼전이 되면 실점률 싸움에서 대만이 극적으로 조 2위에 오를 가능성이 열리기 때문이다. 도쿄돔을 가득 메웠던 대만 팬들은 한국이 호주와 난타전 끝에 이기길 바라고 있다.

한국 입장에서는 마냥 반가울 수 없는 응원이다. 일본전에서 선전하고도 대만전 승부치기에서 무너진 한국은 침체된 분위기 속에 까다로운 조건을 안고 호주를 상대한다. 호주전은 1점 실점도 탈락으로 이어질 수 있다. 경기 끝까지 정예 투수를 쏟아붓는 총력전이 불가피하다. 호주도 '5점 차 이내 패배'만 해도 8강 가능성이 높아 상대의 득점을 최대한 억제하는 데 초점을 맞출 전망이다.

이미 모든 경기를 마친 대만은 이제 한국-호주전 스코어보드만 바라본다. 한국이 적게 실점하며 크게 이기면 한국이 웃고, 실점을 최소화한 채 접전이 되면 호주가 웃는다. 양 팀이 점수를 주고받는 난타전 양상이 펼쳐지면 대만이 마지막 순간 미소를 지을 수도 있다. 9일 열릴 한국-호주전은 그렇게 세 나라의 이해관계가 얽힌 '9이닝 숫자 싸움'이 됐다.

