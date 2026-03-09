"예산 즉각 집행"…이장우 시장, 민생경제 회복에 행정력 집중

9일 주간업무회의서 신속집행 지시..."추가 소비촉진 행사 검토"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 대전시장이 전통시장 소비 촉진과 기업 자금 지원 등 민생경제 회복 정책의 신속 집행을 주문했다.

9일 대전시에 따르면 이 시장은 이날 주재한 주간업무회의에서 "예산 신속집행은 바로 실행해야 할 사안"이라며 물가 상승과 소비 위축으로 어려움을 겪는 소상공인과 자영업자 지원에 행정 역량을 집중할 것을 지시했다.

이장우 대전시장. [사진=대전시] 2026.03.09

우선 전통시장 소비 활성화를 위한 추가 대책을 검토하도록 했다. 이 시장은 "명절 기간 추진했던 전통시장 환급 지원 사업의 잔여 예산 약 4억5000만 원을 활용해 향후 연휴 기간을 이용한 추가 소비 촉진 행사 추진 방안을 검토하라"고 주문했다. 침체된 지역 상권에 소비를 유도해 체감 경기를 끌어올리겠다는 취지다.

지역 기업 지원도 민생경제 대응의 핵심 과제로 제시됐다. 이 시장은 긴급 경영안정자금의 신속 집행을 추진하고 지역 대표 바이오기업 등 주요 기업이 안정적으로 사업을 이어갈 수 있도록 행정 지원을 강화하라고 지시했다. 또 기업 현장 방문과 소통을 확대해 기업 애로사항을 신속히 해결할 것도 함께 주문했다.

소상공인 부담 완화를 위한 조치도 병행된다. 시는 지하도 상가 등 공유재산을 사용하는 상인들을 대상으로 사용료 경감 제도를 적극 홍보해 경영 부담을 줄이겠다는 방침이다.

이 시장은 "최근 경제 여건이 어려운 만큼 시민과 지역 기업이 실제로 체감할 수 있는 정책을 속도감 있게 추진하는 것이 중요하다"며 "민생 안정과 도시 경쟁력 강화를 위해 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

