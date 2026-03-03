이장우 대전시장 "서민경제 양극화...경영회복지원금 속도전"

"체감경기 악화, 미·이란 발 물가상승 우려...소상공인 지원 처리"

유성복합터미널 버스 대기 문제엔 "교부금 써서라도 조속 처리"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 대전시장이 서민경제 악화 가능성을 거론하며 소상공인 경영회복지원금과 신용보증재단 특례보증을 빠르게 마무리하라고 주문했다. 유성복합터미널 일대 버스 대기 문제와 관련해서도 "시급하면 시장이 쓸 수 있는 교부금을 써서라도 처리하라"며 즉각적인 개선책 마련을 지시했다.

이 시장은 3일 오전 열린 대전시 확대간부회의에서 박제화 경제국장으로부터 소상공인 경영회복지원금 집행 현황을 보고받은 뒤 "이 문제는 빠르게 해야 한다"며 속도전을 강조했다. 앞서 대전시는 지난달 9일부터 소상공인 대상 경영회복 지원금을 지원하고 있다. 지원금은 업체 당 최대 30만 원이다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 대전시장이 3일 시청 대회의실에서 3월 확대간부회의를 주재하고 있다. 2026.03.03

경제국장은 이날 "접수는 3만 7800건, 지급은 2만 5800건 수준"이라며 "소상공인들의 호응이 높아 이달 둘째 주쯤이면 목표인 5만 5000건을 초과해 접수될 것"이라고 보고했다.

이 시장은 곧바로 대외 변수와 체감 경기 악화를 언급하며 집행 가속을 주문했다. 그는 "주식시장은 6000포인트를 치고 올라갔지만 반도체·하이닉스 등 일부 종목 외에는 어려운 상황"이라며 "여기에 더해 미국·이란·이스라엘 사태가 발생하면서 원유가격이 급상승할 수 있는 상황으로 예측되고 그게 물가상승의 큰 기폭제가 될 수 있다"고 말했다.

이어 "서민들 경제는 생각보다 양극화가 심하다. 더 어려움을 겪을 수 있다"며 "특히 신용보증재단 특례보증을 통해 빠르게 해야 한다. 빠르게 마무리해달라"고 했다.

또 이날 이장우 시장은 교통 혼잡이 일고 있는 유성복합터미널 문제해결에 집행부의 발 빠른 대처를 요구하기도 했다. 이 시장은 "지난번 유성복합터미널 관련해 (시설) 이전하기로 했다던데 이전하면서 버스가 유성터미널에 많이 대기하는 것 같다"며 "개선책을 마련하라"고 지시했다.

담당 기관이 "종합적으로 검토해 대책을 세우겠다"고 답하자 이 시장은 "만약 시급한 상황이면 시장이 쓸 수 있는 교부금 써서라도 처리해달라. 시급한 일이지 않나"라고 재차 강조했다.

끝으로 이장우 시장은 "시장으로서의 소임은 대전시의 이익을 지키는 것이고 시민들의 안전과 생명을 지키는 것"이라며 "실국장들이 중심을 잡고 계획된 일들이 오차 없이 진행될 수 있도록 최선을 다해달라"고 당부했다.

