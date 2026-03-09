케플러, 31일 가요계 컴백…7개월 만에 신보

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 케플러가 오는 31일 가요계에 전격 컴백한다.
소속사 클렙은 공식 SNS에 스포일러 포스터와 컴백 포스터를 연달아 공개하며 케플러가 오는 31일 새 앨범으로 돌아온다는 소식을 공식 발표했다.
공개된 스포일러 포스터에는 다양한 뉴스 페이퍼들 위에 비밀스러운 느낌의 퍼즐 조각들이 새겨져 있다. 퍼즐 조각 위에 'CRACK', 'CODE', 'UNLOCKED'라는 단어들이 공개돼 글로벌 팬들의 궁금증을 유발했다.
특히 'CRACK', 'CODE', 'UNLOCKED'라는 단어가 '코드를 풀다', '잠금해제'와 같은 의미들을 내포하고 있으며, 세 단어가 케플러의 이니셜인 'K'로 만나고 있어 인상적이다. 이에 신보를 통해 새롭게 열릴 케플러의 뉴월드가 어떠할지 팬들의 기대감을 자극하고 있다.
연달아 공개된 컴백 포스터는 강렬한 무드로 시선을 고정시킨다. 어둠이 내려앉은 시간 한적한 공간에 철제 벽면에 단 한 장의 포스터가 붙여있고, 헤드라이트로 포커싱 돼 시선을 집중시킨다. 포스터에는 케플러의 새 앨범명을 의미하는 '크랙 코드(CRACK CODE)'와 발매일인 3월 31일이 적혀 있어 새 앨범으로 보여줄 변신을 기대케 한다.
지난해 8월 19일 발표한 일곱 번째 미니 앨범 '버블 검' 이후 7개월 만에 컴백하게 되면서 파워풀한 퍼포먼스와 매혹적인 보이스 컬러를 지닌 케플러가 팬들의 마음을 완벽하게 잠금해제할 음악 서사는 어떠할지 관심이 모아지고 있다.
그동안 케플러는 콘서트 투어 '2025 Kep1er CONCERT TOUR '인 투 디 오빗 : 케플라시아''로 아시아 각국의 팬들을 만나 다채로운 무대 경험을 쌓고 견고한 팬덤을 재확인했으며, 일본 대표 음악 특집 프로그램 NTV '베스트 아티스트 2025'와 Apple TV+ 오리지널 글로벌 음악 경연 시리즈 '케이팝드'에 출연하며 케이팝 대세 걸그룹으로서 위상을 드러낸 바 있다.
최근에는 세계 애니메이션 영화이자 박스오피스 1위를 기록한 화제작 '너자 2'의 한국 개봉 버전 OST '아이 스테이 (프롬 '너자 2')'를 가창하며 관객과 리스너들의 고른 호평을 받고 있어 새 앨범에서 보여줄 케플러의 변신에 이목이 집중되고 있다.
moonddo00@newspim.com