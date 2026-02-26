케플러, 글로벌 흥행 애니메이션 '너자 2' OST 참여

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 걸그룹 케플러가 전 세계 애니메이션 영화 박스오피스 1위 '너자 2' OST에 참여하며 글로벌 행보에 박차를 가한다.
'너자 2'는 중국을 비롯해 미국, 호주, 인도네시아 등 해외 시장에서도 흥행을 거두며 전 세계 애니메이션 영화 박스오피스 1위에 오른 작품이다. 중국 최초로 흥행 수익 20억 달러를 기록한 초대형 프로젝트로, 케플러는 초대형 애니메이션의 압도적인 스케일과 에너지를 음악으로 담아낸 한국 개봉 버전 공식 OST 앨범에 참여했다.
케플러가 가창에 참여한 '너자2'의 OST '아이 스테이(프롬 "너자2")(I Stay (From "너자 2"))'는 지난 25일 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다. '아이 스테이 (프롬 "너자 2")'는 작품의 서사를 섬세하게 담아낸 곡으로, 케플러의 청량하면서도 단단한 보컬이 더해져 영화의 여운을 한층 깊게 완성하고 있다.
이번 앨범에는 케플러의 다채로운 보컬이 담긴 메인 트랙 '아이 스테이 (프롬 "너자 2")'를 비롯해 멤버 샤오팅이 참여한 중국어 버전까지 수록돼 한층 폭넓은 매력을 선보인다. 글로벌로 활약중인 케플러가 인기 애니메이션 영화 OST에 참여하며 그 시너지를 더욱 확장시키고 있다.
케플러는 지난해 글로벌 투어 '2025 케플러 콘서트 투어 '인투 디 오빗 : 케플라시아'' (2025 Kep1er CONCERT TOUR 'Into The Orbit : Kep1asia''를 개최하고 각 도시의 팬들과 만나며 뜨겁게 소통해왔다. 글로벌 무대와 OST 등 다방면에서 입지를 탄탄히 다지고 있는 만큼 케플러의 향후 행보에도 기대가 쏠린다.
moonddo00@newspim.com