NH투자증권, 연금 모바일 가이드 오픈

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 27일 연금 고객 모바일 가이드 서비스를 시작했다.
- IRP·DC 계좌 업무 흐름과 자주 쓰는 메뉴를 한눈에 확인한다.
- 카드뉴스·QR코드 등 콘텐츠로 모바일 접근성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권이 27일 연금 고객을 위한 모바일 가이드 서비스를 시작했다고 밝혔다.
이 서비스는 고객이 랜딩 페이지에 접속해 이용 앱을 선택하면 개인형퇴직계좌(IRP)와 퇴직연금(DC) 계좌 유형에 맞는 주요 업무 흐름을 한눈에 확인할 수 있도록 구성됐다.
구체적으로 ▲ 계좌 가입·관리 ▲ 직접투자 ▲ 자동투자 ▲ 진행 중인 이벤트 등 자주 찾는 메뉴를 중심으로 화면을 정리해 필요한 서비스로 빠르게 이동할 수 있다.
카드뉴스, QR코드, 영상 가이드 등 다양한 콘텐츠도 함께 제공한다. 모바일 환경에 최적화된 카드형 UI를 적용해 가독성을 개선했으며, 주요 화면과 콘텐츠를 한 화면에서 확인할 수 있도록 설계했다.
NH투자증권은 최근 연금 관련 투자 콘텐츠와 상담 채널을 확대해왔다. '100세 시대 연구소'를 통해 고객 맞춤형 노후 설계 정보를 제공하고 있으며, 카카오 채널·모바일 앱·유튜브 등 다채널 커뮤니케이션으로 고객과의 접점을 넓혀왔다.
이재경 NH투자증권 채널솔루션부문 부사장은 "연금은 구조가 복잡하게 느껴질 수 있는 영역인 만큼 이번 모바일 가이드를 통해 주요 화면과 콘텐츠를 한 곳에서 직관적으로 살펴볼 수 있도록 했다"고 말했다.
연금 모바일 가이드 관련 자세한 내용은 카카오 연금친구톡(NH투자증권 연금)을 통해 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com