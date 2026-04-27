[ETF 시황] ETF도 'AI 인프라' 쏠림…우주항공은 약세

AI 핵심 요약beta
- 27일 ETF 시장에서 투자자들이 반도체·AI인프라 테마를 사들였다.
- TIGER 반도체TOP10레버리지가 12.07% 상승하며 1위를 차지했다.
- 레버리지 ETF로 3203억원 자금 유입됐고 우주항공은 약세를 보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
우주항공 ETF 일제히 하락…TIGER 미국우주테크 -6.35%
KODEX 레버리지(3203억원) 등 공격형 상품 중심 자금 유입
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 27일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 반도체와 전력기기, 로봇 등 인공지능(AI) 인프라 관련 테마가 강세를 보인 반면 우주항공 관련 ETF는 약세를 나타냈다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 TIGER 반도체TOP10레버리지는 전 거래일 대비 12.07% 상승하며 일간 수익률 1위를 기록했다. 이어 KODEX 반도체레버리지(9.55%), TIGER 코리아AI전력기기기TOP3플러스(8.99%), KODEX AI전력핵심설비(8.87%), HANARO K휴머노이드테마TOP10(8.32%) 등이 상위권에 올랐다.
이 같은 흐름은 이날 국내 증시에서 반도체를 중심으로 상승세가 두드러진 영향으로 풀이된다. SK하이닉스는 장중 131만7000원까지 오르며 52주 최고가를 경신했고, 삼성전자(2.28%)와 삼성전자우(4.16%), SK스퀘어(8.83%) 등 주요 반도체 관련 종목도 동반 상승 마감했다.
TIGER 미국우주테크는 전 거래일보다 6.35% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. ACE 미국우주테크액티브(-6.12%), KIWOOM 200선물인버스2X(-5.59%), SOL 미국우주항공TOP10(-5.57%), KODEX 미국우주항공(-5.31%) 등도 수익률 하위권에 이름을 올렸다.
테마별로는 로봇 관련 ETF가 3.75% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이외에도 K-반도체(3.22%), 글로벌반도체(3.04%), 밸류업(2.70%), 멀티팩터(2.54%) 테마가 전반적으로 강세를 보였다. 우주항공(-3.42%), 데이터센터(-2.15%), ChiNext(-2.06%), 대만(-1.97%), 희토류(-1.88%) 관련 ETF는 약세 흐름을 나타냈다.
자금은 레버리지 및 반도체 중심 ETF로 유입되는 모습이다. 전 거래일 기준 KODEX 레버리지에 3203억원이 순유입되며 가장 많은 자금이 몰렸고, KODEX 반도체(837억원), KODEX 코스닥150레버리지(836억원), KODEX 2차전지산업(821억원), HANARO Fn K-반도체(775억원) 등에도 자금이 유입됐다.
반면 TIGER MSCI Korea TR에서는 5136억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 나타났다. 이 밖에 KODEX 200(-1324억원), PLUS 200(-748억원), BNK 온디바이스AI(-618억원), KIWOOM 200(-588억원) 등에서도 자금이 빠져나갔다.
rkgml925@newspim.com