케플러, 서영은 탈퇴로 6인조 체제 재편

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 케플러가 멤버 서영은의 탈퇴로 6인 체제로 재편된다.

6일 케플러 소속사 웨이크원과 클렙엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 '케플러 향후 활동 체제 및 멤버 서영은 활동 관련 안내'라는 공지를 게재했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 케플러. [사진=클렙엔터테인먼트] 2025.08.14 moonddo00@newspim.com

소속사는 "케플러는 앞으로 최유진, 샤오팅, 김채현, 김다연, 히카루, 휴닝바히에 등 6인 체제로 활동을 이어간다"고 밝혔다.

이어 "지난 2022년 데뷔 이후 케플러의 멤버로 소중한 여정을 함께해 온 서영은은 팀 활동을 마무리하게 됐다"며 "당사와 서영은은 오랜 시간 향후 활동 방향에 대해 깊이 있는 대화를 나눠왔고, 신중한 논의 끝에 이러한 결정을 내리게 됐다"고 설명했다.

또 "케플러 멤버들 역시 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 서영은의 뜻을 존중하며 응원의 마음을 전하고 있다"며 "그동안 팀의 일원으로서 누구보다 진심과 열정을 다해준 서영은에게 깊이 감사드리며, 당사 역시 앞으로의 행보를 진심으로 응원하겠다"고 전했다.

그러면서 "케플러는 6인 체제로 새로운 장을 이어간다"며 "케플리안 여러분께 더 좋은 음악과 무대로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다. 새로운 길을 걷게 될 서영은과, 6인으로 활동을 이어갈 케플러에게 팬 여러분의 따뜻한 격려와 변함없는 사랑을 부탁드린다"고 덧붙였다.

한편 케플러는 2021년 방송된 '걸스플래닛999 : 소녀대전'을 통해 결성된 9인조 걸그룹으로, 2022년 1월 가요계에 정식 데뷔했다. 이후 예정됐던 2년 6개월의 프로젝트 활동 종료 후 마시로와 강예서가 원 소속사로 복귀하면서 팀은 7인 체제로 재편됐다. 여기에 서영은까지 팀을 떠나면서 케플러는 다시 한번 변화를 겪게 됐으며, 앞으로 6인 체제로 활동을 이어갈 예정이다.

moonddo00@newspim.com