K배터리 점유율 4.3%p↓…美 전기차 판매 부진 직격

1월 글로벌 사용량 10.7% 증가

SK온 7위·삼성SDI 10위로 하락

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 전기차 시장의 일시적 수요 정체에도 글로벌 전기차용 배터리 사용량은 증가세를 이어갔다. 다만 중국 업체들의 성장세가 두드러진 가운데 국내 배터리 3사의 시장 점유율은 하락하며 순위도 크게 떨어졌다.

6일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1월 세계 각국에 등록된 순수전기차·플러그인하이브리드차(PHEV)·하이브리드차(HEV)에 탑재된 배터리 총사용량은 71.9GWh(기가와트시)로 집계됐다. 전년 동기 대비 10.7% 증가한 규모다.

반면 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년 동기 대비 4.3%포인트 하락한 12.0%를 기록했다. 미국 전기차 판매량이 30.2% 급감한 영향이 컸다.

글로벌 전기차용 배러티 사용량. [사진=SNE리서치]

LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 14.9% 감소한 4.7GWh로 3위(점유율 6.6%)를 유지했다. SK온은 21.3% 줄어든 2.3GWh를 기록하며 지난해 4위에서 올해 7위(점유율 3.2%)로 내려앉았다. 삼성SDI 역시 24.4% 감소한 1.6GWh로 8위에서 10위(점유율 2.2%)로 하락했다.

반면 중국 배터리 업체들은 성장세를 이어갔다. 중국 CATL은 전년 동기 대비 25.7% 증가한 32.5GWh로 글로벌 1위를 유지했다. 시장 점유율은 45.2%로 확대됐다. BYD(비야디)는 1.9% 감소한 9.9GWh를 기록했지만 2위(점유율 13.8%) 자리를 지켰다. 중국 내수 확대보다는 해외 투자와 판매 확장 전략이 반영된 결과로 풀이된다. CALB(3.8GWh·점유율 5.3%)와 고션(2.8GWh·점유율 3.9%)은 각각 전년 대비 51.5%, 13.4% 성장하며 4위와 6위에 올랐다.

SNE리서치는 "향후 경쟁은 저가 물량이 주도하는 단순 확장이 아니라 지역별 규제와 무역장벽, 현지화 요구 속에서 가격만으로 해결되지 않는 조건들을 동시에 충족하는 방향으로 재정렬될 가능성이 크다"고 분석했다.

