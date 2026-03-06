강릉시 '안목 죽도봉 스카이밸리' 첫삽…"해안 관광 새 랜드마크 조성"

길이 108m·높이 30m 스카이워크로 안목·남항진·죽도봉 조망…커피거리 연계 체류형 관광 거점화

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시가 안목 죽도봉 일대에 동해안 절경을 한눈에 조망할 수 있는 '안목 죽도봉 스카이밸리 조성사업' 착공에 들어갔다.

강릉시 '안목 죽도봉 스카이밸리' 착공식.[사진=강릉시] 2026.03.06 onemoregive@newspim.com

강릉시는 6일 견소동 11-1번지 일원에서 착공식을 열고, 강릉 해안 관광의 새로운 랜드마크 조성을 향한 본격적인 사업 추진을 선언했다.

안목 죽도봉 스카이밸리 조성사업은 2023년 강원특별자치도 관광자원개발사업에 선정된 이후 단계적인 행정 절차와 사전 준비를 거쳐 추진되고 있다. 길이 108m, 높이 30m 규모의 스카이워크를 설치해 안목해변과 남항진해변, 죽도봉 등 동해안 주요 경관을 한눈에 조망할 수 있는 해안형 관광 인프라를 구축하는 것이 핵심이다.

이번 착공식은 지난해 11월 공사에 들어간 뒤 사유시설 및 인근 주민과의 협의, 공사장 교통 통제 협의 등 본 공사 착수를 위한 사전 절차를 마무리한 뒤 안정적인 사업 추진 여건이 마련된 시점에 맞춰 열렸다. 이날 행사에는 김홍규 시장과 시의장, 지역구 도의원·시의원, 지역 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 사업 추진 경과 및 향후 계획 보고, 시삽 행사 등이 진행됐다.

강릉시 '안목 죽도봉 스카이밸리' 조감도.[사진=강릉시] 2026.03.06 onemoregive@newspim.com

강릉시는 스카이워크와 연계해 전망대 설치, 경관조명 연출, 보행로·안내체계 개선 등을 단계적으로 추진해 죽도봉 일대를 시민과 관광객이 함께 누릴 수 있는 해안형 관광 거점으로 조성할 계획이다. 또 안목해변·강릉커피거리·남항진해변 등 인근 관광 자원과 연계한 체류형 관광을 활성화해, 강릉 해안권 관광 경쟁력을 한층 끌어올린다는 구상이다.

김홍규 강릉시장은 "안목 죽도봉 스카이밸리 조성사업을 차질 없이 추진해 강릉을 대표하는 해안 관광 명소이자 4계절 관광도시 도약의 교두보로 만들겠다"며 "공사 기간에도 철저한 안전관리와 체계적인 공정 관리를 통해 시민 불편을 최소화하겠다"고 말했다.

