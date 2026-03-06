李대통령, 13일 충북서 타운홀 미팅…"도민 목소리가 충북의 내일 연다"

도민 200명 초청 '충북의 마음을 듣다' 행사

첨단 산업 육성과 지역 상생 방안 논의

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이재명 대통령이 오는 13일 충북을 찾아 도민들과 직접 소통하는 타운홀 미팅을 연다.

6일 더불어민주당 충북도당에 따르면 '충북의 마음을 듣다'를 주제로 열리는 이번 행사는 전국 순회 소통 일정 중 열한 번째로 충북 도민 200명이 초청된다.

이재명 대통령 타운홀 미팅 안내 포스터. [사진=더불어민주당 충북도당] 2026.03.06 baek3413@newspim.com

이 대통령은 사회 관계망 서비스(SNS)를 통해 "청주국제공항과 오송역을 아우르는 튼튼한 인프라 위에 반도체, 이차전지, 바이오 등 첨단 산업이 자리 잡고 있다"며 "충북은 대한민국 미래 성장의 거점으로 빠르게 성장하고 있다"고 밝혔다.

이어 "첨단 산업의 결실이 지역 경제 활성화와 도민 삶의 질 향상으로 이어지는 선순환 구조를 만들어야 할 때"라며 "그 길을 찾는 데 가장 중요한 것은 도민의 목소리"라고 강조했다.

타운홀 미팅 참가 신청은 6일 오전 9시부터 9일 정오까지 네이버폼을 통해 받는다. 구체적인 일정과 장소는 경호상의 이유로 선정된 참석자에게 개별 안내된다.

임호선 더불어민주당 충북도당 위원장 직무대행은 "이번 대통령 방문은 도민과 함께 충북의 미래를 논의하는 뜻깊은 시간이 될 것"이라며 "많은 도민이 지역 발전을 위해 지혜를 모아주길 바란다"고 말했다.

