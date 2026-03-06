전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

국민 10명 중 6명, 부정확한 건강정보 경험…"생산자 규제 필요"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

'성인 1000'명 대상 온라인 조사
식품·영양제 허위 정보 경험 1위
김헌주 원장 "환경 개선 시급해"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민 10명 중 6명이 질병 관리 등 건강정보와 관련해 부정확한 정보를 경험한 것으로 나타났다.

한국건강증진개발원(개발원)은 6일 이 같은 내용을 담은 '건강정보 인식조사' 결과를 발표했다.

건강정보 인식조사(부정확한 건강정보 접한 경험) [자료=한국건강증진개발원] 2026.03.06 sdk1991@newspim.com

개발원은 국민의 건강정보 이용 현황 등을 파악하기 위해 만 19세~만 75세 미만 성인 1000명을 대상으로 온라인 패널 조사를 실시했다. 건강정보 현황, 건강정보 문해력 등을 물었다.

응답자 중 63.6%는 부정확한 건강 정보를 경험했다. 식품·영양제 60.7%로 가장 높았다. 영양 정보 42%, 질병 예방 및 관리 정보 34.4%다.

부정확한 건강정보 확산을 예방하기 위해 필요한 정책으로는 '허위 건강정보 생산자에 대한 법적 규제'가 68.2%로 가장 높았다. 올바른 건강정보 환경 조성을 위한 홍보·캠페인 강화 59.6%, 건강정보를 비판적으로 판단하고 이용하는 능력 향상을 위한 교육 강화 57.9% 순이다.

건강정보 탐색 빈도는 '1주일에 1번 이상'이 37.5%로 가장 높게 나타났다. 주로 탐색하는 건강정보 분야는 '운동 정보(69.5%)'로 집계됐다. 30대는 운동 정보를 가장 많이 검색했고 70대는 노화나 노년기 건강정보에 대한 응답이 높았다.

건강정보 인식조사(부정확한 건강정보 분야) [자료=한국보건산업진흥원] 2026.03.06 sdk1991@newspim.com

응답자들은 대부분 인터넷을 통해 건강 정보를 검색하는 것으로 나타났다. 인터넷 포털 77.1%, 온라인 동영상 플랫폼 56.5%, 방송 매체 28% 순이다.

건강 정보 이해·활용 수준의 전체 평균은 32.65점으로 나타났다. 여성(32.7점)이 남성(32.6점)보다 소폭 높았다. 연령대별로는 50대(31.84점)가 가장 낮았으며 전체 평균보다 낮은 수준을 보였다.

김헌주 원장은 "국민 10명 중 6명이 부정확한 건강정보를 경험한 것으로 나타나 건강정보 유통 환경 개선이 시급하다는 점을 확인했다"며 "국민이 신뢰할 수 있는 건강정보를 쉽게 이해할 수 있도록 건강정보 도서관 누리집을 지속적으로 확대할 것"이라고 강조했다.

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동